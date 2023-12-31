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Астролог рассказала, стоит ли бояться високосного года

Астролог рассказала, стоит ли бояться високосного года Фото: pixabay
Российский астролог и нумеролог Елена Кузнецова заявила, что бояться нет смысла, удачным год будет, однако не для всех, сообщает Zakon.kz.

По информации properm.ru, Кузнецова отметила, что символом 2024 года будет Дракон, а он как раз приносит удачу, но катаклизмов все-таки не избежать.

"Плутон в январе войдет в знак Водолея, чуть позже – в знак Козерога, еще позже, в конце ноября 2024 года, в знак Водолея. В знаке Водолея он будет находиться в течение 20 лет. Тогда и начнутся серьезные изменения, однако не всегда положительные. При этом год будет удачным для людей со знаками Рыбы и Козерог", – заключила астролог.

Ранее астрологи поведали о знаках зодиака, которые смогут совершить прорыв в карьере в 2024 году.

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