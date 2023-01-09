Психологи: разочарование друг в друге происходит из-за неумения любить по-взрослому

Почему влюбленные разочаровываются друг в друге и расстаются? Причем причины самые разные – от серьезных до несуразных и смешных. Разочарование приносит большую душевную боль и стресс. Как избежать этого горького чувства и сохранить отношения, рассказали журналисту Zakon.kz психологи.

Тысячи людей влюбляются ежедневно друг в друга, но у многих на каком-то этапе отношения вдруг ломаются, так и не доставив им ожидаемого счастья и радости общения. Вместо этого они испытывают горькое чувство разочарования, которое иногда гораздо больнее, чем даже безответная любовь. Как показывают жизненные наблюдения, причины разочарования могут быть самые разные – серьезные, смешные, несуразные и вообще непонятные. Нередки случаи, когда разочарование происходит из-за какой-то мелочи.



Как рассказал один молодой алматинец, он разочаровался в своей подруге, когда заметил на пляже, что у нее трещины на пятках и нет педикюра. Другого оттолкнули от девушки жирные неухоженные волосы. Третий заметил в невесте двуличие, изворотливость и лживость. Кого-то слишком раздражала безвкусица в одежде, кого-то чрезмерная косметика, кого-то неестественный смех, неуместный юмор, кого-то неумение красиво выражать свои мысли, кто-то не переносил запаха ее духов и кошек…

Женщины тоже разочаровываются, но чаще всего из-за того, что человек не может строить дружеские отношения с другими, хорошо зарабатывать или находить общий язык с начальством, с ее родственниками, из-за жадности или трусливости. Был случай, когда одна женщина разочаровывалась в своем мужчине из-за его плохого обращения с официантом, другая - из-за того, что он моет обувь в раковине. Кто-то больше внимания обращает на внешние моменты.

"У моего парня руки были слишком маленькие и нежные, как у женщины и это меня сильно раздражало. Мне не нравится, когда у мужчин такие руки, мне надо, чтобы у него были ручища - большие, сильные, с толстыми пальцами, поэтому мы расстались, у меня пропало желание общаться с ним и строить отношения, хотя он уже намекал на свадьбу ". Алматинка Айлин

У 55-летней астанчанки Кристины тоже есть опыт разочарования в любимом человеке, сильные чувства к которому она пронесла через всю свою жизнь, начиная с 18 лет. Женщина рассказала, что это была ее первая студенческая любовь. Учились они в одном вузе в Алматы, но на разных факультетах и очень любили друг друга. Но так получилось, что расстались - неожиданно, буквально за один день из-за подруги, которая настроила Кристину против него. После университета и он, и она обзавелись семьями, пошли дети, но астанчанка никак не могла забыть его и чувствовала, что он ее тоже помнит. Когда дети выросли, Кристина развелась с мужем, а у него умерла жена.

Я знала, что он в тот момент работал в Караганде. Найдя его контакты через наших общих студенческих друзей, позвонила ему. Он обрадовался и позвал меня к себе в гости. Поехала. Вечером пошли с ним в ресторан, и когда он расплачивался с официантом, вытащил из кармана маленький кошелек, похожий на женский, и стал в нем рыться, внимательно пересчитывая денежку. Лучше бы я это не видела... При виде этой картины у меня внутри что-то оборвалось, и вся моя многолетняя любовь моментально улетучилась, я сильно разочаровалась в нем, у меня ни папа, ни братья, ни бывший муж, ни сын никогда не имели кошельков, у них деньги лежат в карманах или портмоне. Астанчанка Кристина





Фото: freepik



А это рассказ высокопоставленной особы, юриста по образованию, работавшей в правоохранительной системе, очень красивой, умной, элегантной женщины из Уральска. Назовем ее Земфира.



"Конечно, я тоже была влюблена и тоже разочаровывалась. Самым сильным потрясением было то, что любимый мужчина пытался все время унизить меня прилюдно. Это виделось во всем: он пытался спорить со мной, говорил всем, что я неправа, перебивал меня, грубо разговаривал. Но когда оставались одни, восхвалял меня, говорил, что умнее и краше меня никого нет. Первыми это стали замечать мои коллеги-юристы, говорили, что с ним я замкнутая, все время молчу, из веселой хохотушки превратилась в закомплексованную даму…". Земфира из Уральска

Когда Земфира бывала с мужем за рубежом, он ругал ее за то, что она в отеле использует разовый шампунь, так как хотел забрать это домой. Или упрекал, что в ресторанах она не то заказывает, или не так одета. Поначалу Земфира думала, что все происходит из-за того, что его воспитывала властная мать, она была ему примером, а с молодой женой у него всегда было чувство соперничества. Например, когда она наносила маску на лицо, он тоже это делал. Когда что-то себе приобретала, он тоже покупал себе что-то похожее.

Однажды в такси я забыла пляжную посуду - пару тарелок и ложек, так он кричал, что я бестолковая, и я вмиг прозрела. Меня стало бесить в нем все - как он вытирает свои очки об простынь, его запах, походка и многое другое. Я поняла, что он был не мой мужчина. А точку поставила, когда мама сильно болела, мне в тот момент не до него было. Позже узнала, что он познакомился с девушкой, которая забеременела, и женился на ней. А теперь он ее не только унижает, как когда-то меня, но и избивает зверски. Какое счастье, что мы расстались. Сейчас я счастлива с моим любимым супругом, он во всем поддерживает и понимает меня. Земфира из Уральска

Одна из пользователей соцсетей написала, что после многолетней совместной жизни ее внезапно, без особых причин и обид, накрыло липкое чувство разочарования и раздражения. Сочувствующие стали давать ей советы:

отпустите ситуацию, дайте время себе и ему, чтобы понять, нужны ли вы друг другу или нет. Может, не с человеком связано разочарование, а с какими-то другими обстоятельствами;

у меня тоже такое было, я все носила в себе, а потом высказала и говорю, может, нам расстаться, а он просто пожал плечами. Я была сильно разочарована, больше не общаюсь с ним;

вы никогда не считали его близким человеком и не умеете ценить то, что у вас есть. Если бы хоть немного любили, у вас такого бы не было. А сейчас он и вовсе вас раздражает, противен вам. Зацените, когда уйдет от вас;

просто вы в своем развитии ушли далеко, а он сильно отстал, вот и вся причина. Не надо заставлять себя общаться с ним через силу;

верьте своим чувствам и эмоциям. Разочарование – неоправданные ожидания, он вам их не даст. Разворачивайтесь и уходите, может, впереди ждет лучшее;

надо посмотреть, насколько вам дорог этот человек, комфортнее с ним или без него. Если без него – значит, это не ваш мужчина и это вас мучает;

так бывает на уровне подсознания. Видимо, что-то произошло или происходило и это осело где-то в глубине души и вдруг сработало.

Почему люди разочаровываются и рвут отношения? Как не разочароваться друг в друге? Можно ли это контролировать и избежать утраты чувств, безразличия и неприятия еще вчера любимого тобой человека?

Взрослой любви надо учиться

То, что люди друг в друге разочаровываются, это нормально, считает психолог Гульнар Тлембаева.





Фото: из личного архива Гульнар Тлембаевой



Как она пояснила, отношения между парнем и девушкой, между мужчиной и женщиной проходят разные стадии, но рассказала о пяти основных.



Первая стадия – влюбленность, когда партнеры очарованы друг другом и не видят реальности. Это обусловливается гормонами окситоцина, серотонином, тестостероном, эстрогеном. Влюбленные видят друг в друге только идеального партнера, который, в их понимании, решит все их проблемы, даст им то, что никто никогда им не давал, и все свои мечты, надежды, ожидания они проецируют друг на друге и абсолютно не замечают яви. Эта стадия влюбленности на грани помешательства, как говорит молодежь, крыша едет. Близкие, друзья, видя это, говорят, да ты не видишь, какой он или она на самом деле, он такой или она не такая, ты ее реальную не видишь, не знаешь... Подобные вещи бесполезно говорить, потому что человек на стадии влюбленности находится в глубокой эйфории, ожидании, он слепо верит, что именно этот человек - его счастье, его жизнь и так далее. Психолог Гульнар Тлембаева

Потом приходит вторая стадия, она называется радость, удовольствие, удовлетворение. Создается пара, у них общие интересы, общие дела, общие планы. Они начинают обдумывать свое будущее, женятся и все делают вместе, у них все получается, все спорится, много радости, эмоций, ожиданий, веры в счастливую семейную жизнь.



"Третья стадия – разочарование. Это такой период, когда спадает пелена с глаз. На этом этапе происходит пресыщение друг другом и, как следствие, столкновение интересов, ценностей. Новые знакомства, повышенная ответственность, требования, новый взгляд друг на друга… И вот тут они начинают говорить друг другу: "А ты, оказывается, не такой", "Я думал, ты такая…", "Я тебя не таким видела…" и прочее, прочее. И чаще всего на этой стадии пары распадаются. Почему? Потому что есть иллюзия, что если это твой человек, то тебе всегда будет с ним легко. Но это не так. Именно на этой стадии люди учатся глубже понимать друг друга, нарабатывают опыт конструктивного разрешения возникающих конфликтов. Если не научатся - распадаются". Психолог Гульнар Тлембаева

Когда спадают чары и гормоны, важно начать строить конструктивный диалог, принимать другого человека таким, какой он есть, выдерживать разочарование и справляться с непростыми обуревающими чувствами. Психолог рекомендует обязательно учиться этому, иначе партнер будет задерживаться на работе, больше времени проводить с друзьями, в выходные уезжать куда-нибудь.

Иногда разочарование доходит до физического отвращения, люди охладевают друг к другу и это их пугает. Кажется, любовь закончилась и ничего назад не вернуть. На самом деле это момент научиться любить по-взрослому. Не на гормонах, не на эйфории, а через трудности, через конфликт интересов, через разделение ответственности. Именно это открывает путь к взрослой любви, к умению любить человека со всеми его плюсами и минусами, достоинствами и слабостями. Любовь это не упавший с неба дар, любить надо уметь, если не умеешь – учись этому. К сожалению, не все это понимают и начинаются мелкие придирки: обувь не туда поставил, плохо ванную помыл, детей не так воспитываешь, плохая хозяйка, неряха и так далее. В отношениях появляется трещина. Психолог Гульнар Тлембаева

Четвертая стадия. Здесь страсти уже утихают, идет принятие друг друга и появляется другая любовь - взрослая, осознанная. Как отметила психолог, партнеры становятся более зрелыми, они учатся справляться со своим эгоизмом, относиться друг к другу с уважением, пониманием, поддерживают друг друга, стараются не замечать недостатки и слабости друг друга.

Пятая стадия это уже больше про мудрость, когда пара, пройдя через многие испытания, трудности, радости, очарование, разочарования начинает делиться своим жизненным и семейным опытом с подрастающим поколением. Не навязывают, а подсказывают и рассказывают, если к ним обращаются, как они прошли трудности, что из этого вынесли. Нередко, когда дети уже вырастут, эти пары создают какие-то общие проекты, находят точку приложения своих сил и возможностей и до конца жизни остаются вместе.

"Разочарование – неотъемлемая часть в отношениях и надо уметь справляться с ним, понимать, что ваш партнер, как и вы сами, неидеален и принимать его таким, какой он есть. К сожалению, популярная психология искажает реальность, транслируя, что идеальный партнер всегда должен выглядеть идеально. Например, если это женщина, у нее обязательно должна быть идеально уложенная прическа, идеальный маникюр и так далее. Но это не так. Жизнь она разная и мы в этой жизни разные, в зависимости от того, где и в какое время находимся, поэтому надо воспринимать друг друга такими, какие мы есть". Психолог Гульнар Тлембаева

Конфликты, разочарования, разногласия бывают у всех и люди счастливы не потому, что их у них нет, а потому, что умеют разрешать их.

- Нет идеальных отношений, нет идеальных семейных пар, - отметила психолог. - Если вы считаете, что есть, значит, эти пары умеют уступать в чем-то друг другу, слышать и прощать друг друга, умеют не только брать из своих отношений, но и отдавать. Конечно, мы сейчас не берем крайности, допустим, бытовое насилие, методы давления и так далее. Мы говорим о том, почему происходит разочарование, в том числе из-за мелочей. Потому что все бегут за какой-то идеальной картинкой, а жизнь и мы сами далеко неидеальные.

Для влюбленности нужна идеализация



По мнению психоаналитического психолога Ольги Солоненко, без идеализации человек не может влюбиться. Если влюбился, значит, идеализирует.





Фото: из личного архива Ольги Солоненко

"Идеализированный образ партнера внутри нас формируется под разными факторами. Мы влюбляемся и начинаем сближаться, но чем больше начинает проявляться реальность в отношении этого идеализированного образа, и обнажаются его недостатки, тем быстрее происходит обесценивание, наступает разочарование. Это зависит от того, насколько вообще люди быстро сближаются друг с другом и привыкают. Сейчас, конечно, век быстрого сближения, поэтому и обесценивание происходит быстро". Психоаналитический психолог Ольги Солоненко

На взгляд психолога, "для нормальных здоровых отношений идеализация должна быть в норме, то есть человек должен переживать какую-то часть разочарования, но при этом он может оставаться в близких отношениях с партнером, не отвергая его. Важно, чтобы представления о себе и о нем были реальные, а не воображаемые. Идеализируя партнера, мы идеализируем себя. Поэтому, если отторжение партнера происходит из-за каких-то незначительных вещей, значит, человек не может мириться с его реальным целостным образом. Обманчивый защитный механизм "я идеальный" начинает искать идеального мужчину или женщину".



"Требования друг к другу должны быть адекватные и если вы предъявляете их своему партнеру, то и по отношению к себе должны быть выполнены точно такие же требования. Это называется здоровые отношения. То есть если я требую от партнера финансовой устойчивости, то и у меня это должно быть, иначе это будет уже развитие зависимых отношений и, как следствие, разочарования". Психоаналитический психолог Ольги Солоненко

Как видим, влюбленности без идеализации не бывает, но идеализация не должна быть сильно оторвана от реальности, она должна быть приближена к ней, тогда не будет болезненного чувства разочарования, считают психологи.