Психолог перечислил семь условий, которые помогут обрести настоящую любовь

Стоит отличать яркую, но мимолетную влюбленность от большого чувства, которое паре нужно взрастить самостоятельно. Психологи считают, что этому умению можно научиться, сообщает Zakon.kz.

Чтобы любовь была настоящей, нужно уметь быть собой рядом с партнером, а не казаться кем-то другим. Об этом 5-tv.ru рассказал клинический психолог Роман Сафронов.

По его словам, крепкие и стабильные отношения нужно выстраивать постепенно. Они перерождаются из кратковременной эмоциональной влюбленности в большое и стабильное чувство.

Именно в период влюбленности человек, стремясь понравиться другому, надевает маску и не показывает себя настоящего.

"Крайние стадии влюбленности могут приводить и к маниакальности, определенным таким негативным последствиям, запретам или же, наоборот, постоянному такому преследованию объекта влюбленности. Все это есть как раз признак не любви, а влюбленности", – объясняет эксперт.

Психолог утверждает, что для роста ваших отношений нужно уметь не зацикливаться на человеке, а отпускать его. Строить свою жизнь дальше, включив в нее любимого.

"Любовь стоит на трех китах. На близости, когда хочется постоянно находиться рядом с дорогим человеком и прикасаться к нему. На страсти, которая яркая и эмоциональная в начале, потом становится более стабильной. И на ответственности, которая порождает долгосрочное желание быть именно с этим человеком", – уверен Сафонов.

Также эксперт выделил семь шагов к настоящему, глубокому чувству.

Первый шаг – это принятие всех плюсов и минусов вашей половинки без каких-либо условий. Понимание, что ее присутствие делает вашу жизнь лучше.

Вторым шагом специалист называет откровенность и естественность. Нужно быть самим собой рядом с объектом своих чувств, осознавать, что вам легко и интересно рядом с ним, так же, как и ему рядом с вами.

Третий шаг – это перестать бояться показаться глупой/глупым рядом с вашим партнером. Не опасайтесь перед ним открываться и принимайте его искренность, советует психолог.

Четвертым шагом, по мнению Сафронова, является умение слышать и слушать, чувствовать и понимать возлюбленного с полуслова.

"Но здесь важный момент. Ни один человек не умеет читать мысли другого. Поэтому, если вы что-то хотите, учитесь грамотно доносить эту информацию своему партнеру, другому человеку, которого вы любите", – уточнил эксперт.

Пятым шагом является синхронность и похожесть. Специалист уверен, что важно не просто понимать друг друга с полуслова, но и находиться рядом даже в тишине, в уютном молчании. Создавайте общий вайб, резонируйте с возлюбленным.

К шестому шагу эксперт относит осознанность вашего выбора в пользу этого человека, как и его в пользу вас.

Седьмой – это стремление разделять все оттенки эмоций и чувств вашей половинки. Быть рядом и в горе, и в радости. Погружать человека в ваш мир и погружаться в его. Не перекладывать все на свою пару, а становиться поддержкой и ощущать ее в ответ.

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