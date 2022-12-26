Джорджина удивила Роналду дорогим подарком на Рождество

Возлюбленная знаменитого форварда сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес на Рождество презентовала футболисту автомобиль Rolls-Royce, сообщает Zakon.kz.

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Лидер и капитан португальской команды Роналду поблагодарил Джорджину за подарок, написав в Instagram-Stories: "Спасибо, любовь моя".





Фото: Instagram/cristiano



В свою очередь возлюбленная футболиста опубликовала видео с моментами праздничной обстановки всего семейства Роналду, где и дети получили свои подарки.

После ЧМ-2022 по футболу в Катаре Криштиану Роналду находится в краткосрочном отпуске. В ближайшие дни станет известно его новое место работы. Наиболее вероятный вариант – клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, с которым португалец может подписать один из самых дорогих контрактов в мире. По предварительным подсчетам, Роналду сможет зарабатывать в ОАЭ до 200 млн долларов за сезон.

