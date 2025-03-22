Роналду рассказал о скорой свадьбе со своей подругой Джорджиной
Фото: Instagram/GeorGinaGio
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду намекнул о примерных сроках свадьбы со своей возлюбленной и бывшей моделью Джорджиной Родригес, сообщает Zakon.kz.
Самый высокооплачиваемый футболист планеты и 31-летняя уроженка Буэнос-Айреса (Аргентина) состоят в семейных отношениях с 2016 года и воспитывают пятерых детей.
У них есть дочери Алана и Белла. Она также является мачехой его остальных троих детей – Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео.
Семь лет назад Роналду сделал Родригес предложение, но свадьбу они до сих пор не отпраздновали.
"Я всегда говорю ей: "Когда произойдет тот самый щелчок". Так происходит со всеми событиями в нашей жизни, и она понимает, о чем я говорю. Это может случиться через год, через полгода или через месяц. На 1000% уверен, что это произойдет". Криштиану Роналду
Сейчас Криштиану выступает на Ближнем Востоке за саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", где неделю назад забил свой 928-й карьерный гол.
А месяц назад лидер сборной Португалии был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript