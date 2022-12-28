Бунт феминисток, митинг против войны и некультурный отдых алматинцев на День города: чем запомнился 2022 год

До конца 2022 года остается совсем немного времени. По традиции принято подводить итоги, редакция Zakon.kz собрала самые яркие события, которые привлекли внимание всех казахстанцев без исключения. К слову, некоторые акции все еще активно обсуждаются в обществе.

Праздник, который запомнится надолго



Во время музыкального фестиваля Gakku Дауысы-2022 в Алматы, проходившего на площади "Астана" в честь празднования Дня города, зрители так увлеклись концертом, что забыли об элементарных правилах поведения в общественных местах.

Организаторы подготовили для горожан яркое шоу, но и гости в свою очередь не остались в долгу и в конце фестиваля преподнесли чиновникам и коммунальщикам неприятный сюрприз: вытоптав почти 100 тысяч цветов, сломав с десяток скамеек, гранитных урн и несколько камер видеонаблюдения, установленных на уличных опорах освещения.



Наутро в Управлении экологии и окружающей среды Алматы взялись за калькуляторы и принялись считать ущерб от ночного музыкального шоу и пришедших фанатов. Только цветов гости уничтожили на 13 миллионов тенге. Спустя неделю после торжества районные власти все восстановили.

Митинг в поддержку Украины в Алматы

Весна в Алматы началась не только с теплой погоды, но и с согласованного мирного митинга в поддержку Украины. Акция объединила около двух тысяч неравнодушных горожан. Все собравшиеся выступали за прекращение боевых действий во всем мире. Активисты вышли с плакатами "Нет войне!", "Украина жасасын!", "STOP войне". Поддержать организаторов пришла не только молодежь, но и пенсионеры. Практически у всех в руках были флаги двух стран – Украины и Казахстана. Пришедшие в этот день общались и пели популярные украинские песни, а в конце в небо запустили желто-синие шары.

Бунт феминисток за права женщин в Алматы



Необычно алматинцы встретили и Международный женский день. На эту дату местные феминистки запланировали митинг. Поддержать девушек пришли около тысячи человек. Главной темой акции стало обсуждение прав женщин на участие в политической жизни страны и ужесточение наказания для домашних тиранов.

К слову, акимат Алматы тогда не согласовал мирный марш, хотя ранее фем-активистки подавали уведомление на его проведение. Информацию организаторы акции распространяли через социальные сети.

Городские власти свой отказ девушкам объяснили просто: якобы вдоль всей улицы Шевченко в назначенный день будут проводиться ремонтные работы. Понятно, активистки этому не поверили и все равно организовали марш, а заодно проверили заявления чиновников. И оказалось, что никаких работ не было.

Правда, акцию за гендерное равенство в Алматы поддержали далеко не все, в сети тут же стали появляться гневные сообщения. Последние требовали от властей на будущее запретить подобные собрания.



"Досаев, кет!" Аким Алматы согласовал митинг против себя

Еще одним запоминающимся событием в 2022 году стал митинг против алматинского градоначальника. А именно, Ерболат Досаев столкнулся с протестами против своей кандидатуры на пост главы мегаполиса еще до официального назначения. Все происходило в феврале, тогда инициативная группа стала собирать подписи против новоиспеченного акима Алматы.

Активисты подали в городской акимат заявку, в которой попросили дать разрешение на митинг... против Досаева. На удивление, новый аким самого большого города страны не стал придумывать причины для отказа, а, наоборот, разрешил горожанам собраться в определенный день и время. Пользователи соцсетей недоумевали от такого несвойственного поведения чиновника: то ли это был популистский шаг, чтобы завоевать доверие горожан, то ли указание "сверху" не запрещать мирную акцию. В итоге собрание состоялось и прошло без задержаний и каких-либо провокаций.

Эти неординарные события уходящего 2022 года говорят о насыщенной жизни мегаполиса, где есть место не только культурным, но и политическим, и социальным событиям.