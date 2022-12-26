В Павлодаре нашли водителей, которые повредили остановки

При мониторинге соцсетей полицейские обратили внимание на два видео, на которых водители повредили автобусные остановки в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что 26 декабря около 10:45 маршрутный автобус двигался по ул. академика Сатпаева. Напротив дома 253/1 он совершил наезд на автобусную остановку.



В этот же день, в 13:16, водитель Mazda двигался по ул. Малайсары Батыра и столкнулся с Lada Granta. От удара Mazda совершила наезд на автобусную остановку.

"Оба водителя установлены. В отношении каждого водителя возбуждены административные производства по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения". ДП Павлодарской области

Полиция также рекомендовала ЖКХ обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения материального ущерба и восстановления поврежденных автобусных остановок.



