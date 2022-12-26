Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре нашли водителей, которые повредили остановки

Остановка в Павлодаре Фото: кадр из видео
При мониторинге соцсетей полицейские обратили внимание на два видео, на которых водители повредили автобусные остановки в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что 26 декабря около 10:45 маршрутный автобус двигался по ул. академика Сатпаева. Напротив дома 253/1 он совершил наезд на автобусную остановку.

В этот же день, в 13:16, водитель Mazda двигался по ул. Малайсары Батыра и столкнулся с Lada Granta. От удара Mazda совершила наезд на автобусную остановку.

"Оба водителя установлены. В отношении каждого водителя возбуждены административные производства по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения".ДП Павлодарской области

Полиция также рекомендовала ЖКХ обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения материального ущерба и восстановления поврежденных автобусных остановок.


Данияр Кунафин
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления