Водитель авто наехал на автобусную остановку в Павлодаре: два человека пострадали

Водитель совершил наезд на автобусную остановку в Павлодаре, два человека госпитализированы в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, ДТП произошло 14 февраля в 14:34 по проспекту Н. Назарбаева.

"Водитель автомашины марки "БМВ-525" совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 13 февраля 2024 года на проспекте Райымбека в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя автобусами. В Управлении здравоохранения города рассказали о 14 пострадавших.





