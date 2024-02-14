Водитель авто наехал на автобусную остановку в Павлодаре: два человека пострадали
Фото: Zakon.kz
Водитель совершил наезд на автобусную остановку в Павлодаре, два человека госпитализированы в больницу, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Павлодарской области, ДТП произошло 14 февраля в 14:34 по проспекту Н. Назарбаева.
"Водитель автомашины марки "БМВ-525" совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 13 февраля 2024 года на проспекте Райымбека в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с тремя автобусами. В Управлении здравоохранения города рассказали о 14 пострадавших.
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