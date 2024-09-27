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Назым Кызайбай примет участие в конкурсе "Мисс Караганда"

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 07:50 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
27 сентября в областном центре Карагандинской области Назым Кызайбай примет участие в конкурсе красоты, сообщает Zakon.kz.

Так, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года заявлена в составе жюри городского конкурса.

По данным Казахстанской федерации бокса, спортсменка уже прибыла в Караганду и помогает советами участницам "Турнира сильнейших".

В свой день рождения 14 сентября Назым стала обладательницей нового автомобиля Mini Cooper.

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