Назым Кызайбай примет участие в конкурсе "Мисс Караганда"
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
27 сентября в областном центре Карагандинской области Назым Кызайбай примет участие в конкурсе красоты, сообщает Zakon.kz.
Так, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года заявлена в составе жюри городского конкурса.
По данным Казахстанской федерации бокса, спортсменка уже прибыла в Караганду и помогает советами участницам "Турнира сильнейших".
В свой день рождения 14 сентября Назым стала обладательницей нового автомобиля Mini Cooper.
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