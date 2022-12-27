Легенда мирового футбола Пеле попрощался с семьей и друзьями

Страдающий раком легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, попрощался с семьей и друзьями, сообщает Zakon.kz.

Об ухудшении состояния трехкратного чемпиона мира рассказал бизнесмен Фрэнк Халид.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид в Twitter.

Отметим, что 18 декабря спортсмен написал большой пост, посвященный коллегам-спортсменам.

"Не знаю, что делает нас такими сумасшедшими в футболе. Будь то любовь к союзу настоящей дружбы вокруг спорта, крик цели или забытие всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, даже если это всего на 90 минут. Может быть, любовь к борьбе с бедностью, голодом и наркотиками, которую футбол захватывает во многих общинах, которые составляют такую огромную страну. Есть много достоинств самого красивого вида спорта. Тем более здесь, в Бразилии. Не важно на какую причину. Важно то, что этот веер свел нас вместе в то время, когда мы так нуждались в единстве. И моя мечта, чтобы это чувство между нами и нашей страной было не просто пассажирским. Эта цель может показаться невозможной. Однако, когда я был мальчиком, у меня была еще одна мечта, которая тоже казалась такой: выиграть чемпионат мира для отца. Кстати о мечтах, не думайте, что мечты наших спортсменов закончились. Я знаю, что они до сих пор мечтают о шестой звезде, как я, когда был мальчиком. Наше завоевание только что отложили. Моим друзьям-спортсменам и техническому комитету сборной оставляю восхищение, солидарность и любовь. Всем бразильцам желаю, чтобы союз и любовь, объединяющая нас в спорте, превзошли всю жизнь. Мечта принадлежит всем нам", – написал Пеле.

Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он был вынужден провести Рождество в больнице.





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Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



