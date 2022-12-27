В Талгарском районе нашли труп таксиста с многочисленными колото-резаными ранами

Полицейские Талгарского района Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста, найденного на окраине села Кендала с 37 колото-резаными ранениями, сообщает Zakon.kz.

По информации УП Талгарского района, преступление заблаговременно и изощренно продумано. Подозреваемый использовал одноразовый абонентский номер, сотовый телефон, вооружился колюще-режущим оружием, знал безлюдное место, где можно совершить убийство, пути отхода от данного места и где можно оставить автомашину умершего.

​Несмотря на тщательную подготовку злоумышленника, он был задержан в Алматы по ул. Сейфуллина, напротив здания ТРЦ "Мега", и дал признательные показания в совершении убийства из личных мотивов.

Подозреваемый водворен в ИВС. При нем обнаружены и изъяты его одежда на момент совершения убийства со следами крови, а также складной нож.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



