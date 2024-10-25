На окраине села Теренкара полицейские задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП Алматинской области на своей странице в Instagram, в результате оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Теренкара задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания.

С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции. Активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа:

общественных помощников;

волонтеров;

жителей области.

Подозреваемый водворен в ИВС. Дополнительно к основному совершенному преступлению ему вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

"Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях", – говорится в сообщении.

22 октября в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из Талгарского изолятора временного содержания.