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Задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 08:42 Фото: Zakon.kz
На окраине села Теренкара полицейские задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП Алматинской области на своей странице в Instagram, в результате оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Теренкара задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания.

С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции. Активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа:

  • общественных помощников;
  • волонтеров;
  • жителей области.

Подозреваемый водворен в ИВС. Дополнительно к основному совершенному преступлению ему вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

"Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях", – говорится в сообщении.

22 октября в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из Талгарского изолятора временного содержания.

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