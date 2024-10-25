Задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева
Фото: Zakon.kz
На окраине села Теренкара полицейские задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДП Алматинской области на своей странице в Instagram, в результате оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Теренкара задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания.
С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции. Активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа:
- общественных помощников;
- волонтеров;
- жителей области.
Подозреваемый водворен в ИВС. Дополнительно к основному совершенному преступлению ему вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.
"Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях", – говорится в сообщении.
22 октября в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из Талгарского изолятора временного содержания.
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