Более 400 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

Казахстанцам выплачено более 402 млрд тенге в виде государственных соцпособий по инвалидности и потере кормильца с начала этого года, сообщает Zakon.kz.

По информации Минтруда и соцзащиты РК, в ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных соцпособий по инвалидности было направлено 28,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 млрд тенге.

На 1 декабря 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 062 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.



Отметим, что с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

