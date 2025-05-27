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Финансы

Названы размеры пособий казахстанцев по инвалидности и потере кормильца

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Более 247 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца. Об этом 27 мая 2025 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 217,4 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 29,6 млрд тенге.

Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • I группы – 101 702 тенге,
  • II группы – 81 362 тенге,
  • III группы – 55 474 тенге.

По состоянию на 1 мая средний размер социальных выплат составляет:

  • по утрате трудоспособности – 70 124 тенге,
  • по потере кормильца – 72 524 тенге.

По состоянию на 1 мая 2025 года, согласно данным Минтруда, численность получателей ГСП составила:

  • по инвалидности – 540,4 тыс. человек,
  • по случаю потери кормильца – порядка 196,7 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Так, по состоянию на 1 мая текущего года социальную выплату получили:

  • по утрате трудоспособности – 91,7 тыс. человек,
  • по потере кормильца – порядка 63,5 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года,
  • коэффициентов утраты трудоспособности,
  • количества иждивенцев,
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования,
  • замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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