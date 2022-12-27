Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня

Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря. Активность 26-28 числа будет высокой, а буря 29 декабря будет слабой, сообщает Zakon.kz

Согласно календарю магнитных бурь, после однодневного перерыва активность Солнца снова вырастет - слабая магнитная буря ожидается в воскресенье 31 декабря.

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.



Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.



Как защититься от негативного влияния бури



Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Что нельзя делать во время магнитных бурь



Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.