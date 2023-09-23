Астрономы предупредили казахстанцев о магнитной буре
Фото: pixabay
Казахстанцев предупредили о магнитной буре в воскресенье, 24 сентября, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ученые считают, что магнитная буря начнется в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.
Пик сильной магнитной бури (уровень G5) ожидается в 6:00 по астанинскому времени.
Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.
В период магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы с артериальным давлением, бессонница, тахикардия и мигрени.
13 сентября ученые обнаружили планету, на которой поверхность потенциально покрыта водой, а атмосфера богата водородом.
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