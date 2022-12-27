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Елку высотой 17 метров связали в Португалии

Елку высотой 17 метров связали в Португалии Фото: moya-planeta.ru
Необычную елку должны внести в Книгу рекордов Гиннесса. Рождественское дерево вязали 70 португальцев, чтобы победить предыдущий рекорд – елку в 15,8 м, сообщает Zakon.kz.

Новый рекорд установила организация Associação de Moradores Unidos da Apelação из Лиссабона, занимающаяся социализацией пожилых людей. Однако в проекте принимали участие не только пожилые – возраст вязальщиков составил от 11 до 88 лет. 

"Мы не думали, что проект будет настолько успешным. Сначала собирались связать небольшое дерево высотой 3-4 метра, а затем, когда поняли, что участвует много людей, решили сделать дерево высотой 17 метров, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса", – цитирует UPI координатора Катарину Канелас.


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