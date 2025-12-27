Астрономы нашли в космосе новогоднюю елку

Астрономы обратили внимание на необычное звездное скопление, которое по форме напоминает рождественскую елку и светится в одном из самых активных "родильных домов" Млечного Пути, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, объект получил название Cosmic Christmas Tree ("Космическая елка") и расположен в пределах туманности NGC 2264 примерно в 2 700 световых годах от Земли.

Регион находится в малозаметном созвездии Единорога, вблизи плотной центральной плоскости Млечного Пути, где до сих пор в большом количестве хранятся газ и космическая пыль. Именно благодаря этому здесь активно формируются новые звезды.

Праздничное название скопление получило из-за треугольного узора, который образуют молодые звезды. На телескопических снимках эта конфигурация очень похожа на рождественскую елку.

Фото: Space

За этим привлекательным видом скрывается чрезвычайно динамичная среда. Внутри газово-пылевых облаков звезды продолжают рождаться, выделять огромное количество энергии и менять пространство вокруг себя.

"Для ученых NGC 2264 ценна тем, что в одном регионе можно наблюдать сразу несколько стадий формирования звезд: от коллапса плотных облаков до момента, когда молодые светила начинают "вытеснять" материал, из которого сами и образовались", – объясняют исследователи.

Туманность NGC 2264 содержит огромные массы водородного газа, смешанного с густой космической пылью. Когда новорожденные звезды нагреваются, они излучают мощный ультрафиолетовый свет, который возбуждает атомы водорода. В результате большие участки туманности светятся красным.

Астрономы классифицируют такие области как эмиссионные туманности. Темные пылевые полосы, проходящие сквозь них, блокируют свет далеких звезд и создают резкие контрасты.

Впрочем, пыль не только поглощает свет. Вблизи горячих звезд она рассеивает голубые волны, формируя так называемые отражательные туманности. Именно сочетание красного и голубого сияния придает Космической елке многослойный, почти праздничный вид.

