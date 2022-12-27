В Актобе у сторонника деструктивных религиозных течений нашли марихуану

Марихуану нашли и изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе – 34-летнего жителя Мугалжарского района. Спецоперация по задержанию мужчины прошла 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

При обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено четыре бумажных свертка с растительным веществом. Они были спрятаны в разных местах.



Вещество является высушенной марихуаной весом около 7 грамм.





Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

2 декабря женщине вместо обуви привезли коробку с марихуаной в Абайской области.