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Китай отменит карантин для въезжающих с 8 января

Китай отменит карантин для въезжающих Фото: pixabay
Национальная комиссия здравоохранения Китая (НКЗ) объявила, что с 8 января ослабит контроль за COVID-19. Уровень контроля понизят с класса А до класса В, сообщает Zakon.kz.

Въезжающим в страну больше не нужно будет находиться на карантине. Кроме этого, власти не будут выделять зоны повышенного риска заболевания коронавирусной инфекцией, передает Global Times.

В стране также постепенно возобновят въезд и выезд пассажирского транспорта, работу водных и сухопутных портов, выездной туризм – в особом порядке с учетом международной ситуации с пандемией и возможностей поддержки всех секторов. Тем не менее иностранцы, прилетающие в Китай, должны сдать анализы за 48 часов до вылета.

Власти Китая продолжат следить за распространением COVID-19 и наблюдать за развитием вируса за рубежом, включая изменения в трансмиссивности, вирулентности и способности вируса избегать иммунного ответа. Под вниманием НКЗ останутся массовые мероприятия из-за опасения перегрузки медицинской системы.

Решение было принято после того, как борьба с COVID-19 в Китае вступила в новую стадию, поскольку вирулентность вируса ослабла и большая часть населения получила вакцины.

20 января 2020 года власти Китая классифицировали COVID-19 как инфекционное заболевание класса B после того, как медики обнаружили способность вируса распространяться между людьми. Это класс, в который также входят ВИЧ, вирусный гепатит и птичий грипп H7N9. Однако тогда руководство КНР заявило, что с COVID-19 следует обращаться как с болезнью категории А, ставя его в один ряд с бубонной чумой и холерой.

Эксперты в области здравоохранения считают, что понижение уровня управления не равнозначно полному отказу от контроля COVID-19.

Понижение уровня управления COVID-19 до класса B означает, что управление COVID-19 вернется под юрисдикцию медицинской системы.

Медицинские работники по-прежнему должны диагностировать, регистрировать и вести каждый случай заболевания, изолировать пациентов и близкие контакты, а также дезинфицировать все места, где распространяется вирус.

Однако такие меры, как широкомасштабная изоляция и ограничения на передвижение, введенные местными органами власти, больше не будут использоваться.

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