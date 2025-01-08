Астрологи составили гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Время до полудня продуктивно для совместных начинаний. Завершение спора, судебного разбирательства может стать гораздо более удачным и обнадеживающим, чем его начало. Любые противоречия, возникшие между вами и другими людьми, в это время можно сбалансировать, уравновесить. Ближе к вечеру Овнам будет проще общаться с далекими и близкими корреспондентами, разыскивать и получать интересные сведения.

Телец

Звезды советуют Тельцам действовать с максимальной отдачей в первой половине дня. Положительный эффект от ваших начинаний может быть очень велик. Данный период суток важен вдвойне, так как позволяет еще на шаг приблизиться к завершению большого дела, проекта, способствующего вашей известности, авторитетности, популярности.

Близнецы

Первая половина дня у Близнецов наиболее благоприятна для встреч, переговоров (они могут носить более свободный и непринужденный характер и дать вам больше, чем вы надеялись). После полудня обстановка начнет меняться. Вы можете почувствовать настоятельную потребность пообщаться с друзьями, получить нестандартную информацию, заглянуть в будущее. Интуиция будет играть больше роли в принятии вами личных решений.

Рак

Для открытых обсуждений, общения с друзьями, оригинальных начинаний, собраний, переговоров наиболее подходящей является первая половина дня. В это время вас может с равной силой занимать прошлое, настоящее и будущее ваших связей с людьми (в первую очередь партнёрских отношений, как свободных, так и официально зарегистрированных), а также будущее нестандартного проекта или эксперимента.

Лев

Если вы хотите, чтобы ваши отношения с другим человеком или источники важных сведений оставались в глубокой тайне и при этом по-прежнему приносили ощутимую пользу, проведите первую половину суток, укрепляя нужные связи. Это хороший момент для улучшения партнерских, родственных, супружеских контактов, для приватных консультаций, поиска покровителя, а также для отдыха.

Дева

Старт дня обещает быть удачным. Не пропустите свое хорошее время. Если у вас остались незавершенные дела, вставайте пораньше и принимайтесь за работу (опасность перетрудиться вам при этом явно не грозит). Если же вашей основной целью является отдых и восстановление сил, вам удастся благополучно провести время в желанной приятной обстановке, сделав своё мироощущение и самочувствие более гармоничным.

Весы

До полудня у вас останется время, чтобы исправить недостатки своей финансовой политики, внести ясность в деловые или дружеские отношения, улучшить материальную сферу жизни в целом. Благоприятны покупки (включая крупные приобретения, информационные ресурсы или носители информации, вещи зарубежного производства, предметы роскоши), заказ услуг.

Скорпион

Наиболее благоприятной и потенциально успешной для Скорпионов является первая половина этого дня. Счастливый случай будет поджидать вас в дороге, в ходе каких-либо переговоров или в процессе поиска информации. Вы можете улучшить супружеские отношения или просто получить от них больше удовольствия, чем обычно. Можно также расширить круг знакомств. Во второй половине суток акцент сместится на домашние дела.

Стрелец

Вплоть до полудня у Стрельцов сохраняется возможность удачного и безболезненного разрешения семейных проблем. Есть шанс прийти к отличному результату, занимаясь мелкими и крупными бытовыми задачами, улучшая условия проживания, организуя родственные отношения, помогая родителям или советуясь с ними.

Козерог

Постройте свое расписание таким образом, чтобы выполнение наиболее важных и существенных намерений приходилось на первую половину дня. Вы можете быть заинтересованы в этом лично, так как обстоятельства будут способствовать вашей популярности, известности, обретению дополнительного авторитета, получению новых знаний.

Водолей

Рутинной работе посвящайте время до полудня. Благодаря хорошему настроению, ориентации на сотрудничество и дружелюбие она не покажется вам слишком тяжелой или скучной, и время пролетит незаметно. Просить кого-либо о великодушной услуге лучше именно в этот период суток. Вторая половина дня заставит Водолеев обратить более пристальное внимание на диалог с конкретным партнером (особенно если вы рождены в апреле).

Рыбы

Первая половина дня чрезвычайно хороша для любого общения, особенно такого, в котором вы стремитесь к равноправию и неформальным дружеским отношениям с законными партнерами. Во второй половине суток Рыб могут начать интересовать главным образом трудные, потенциально опасные аспекты вашего диалога (например, финансовые, строго официальные, сексуальные).

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