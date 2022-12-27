Как изменились цены на социально значимые продукты перед Новым годом

Накануне череды рождественско-новогодних праздников, когда принято накрывать богатые дастарханы, которые должны просто ломиться от яств и изысканных угощений, цены на продукты питания традиционно поползли вверх. Что, где и по какой цене – в обзоре Zakon.kz.

В ходе ежемесячного обзора цен на социально значимые продукты питания мы изучили прилавки на рынках и в супермаркетах Казахстана.



Астана: значительно подорожали молоко, яйца и мука

По сравнению с предыдущим обзором цены на социально значимые продукты питания в одном из столичных рынков выросли незначительно. Так, если 12 декабря 1 кг риса "Баракат" стоил 620 тенге, сегодня этот товар продают на 10 тенге дешевле.

Фото: Zakon.kz



Пару недель назад на рынке гречка стоила 500 тенге за кг, сегодня – 600 тенге. 400-граммовая пачка рожек продается по 460 тенге. Яйца 10 штук – 800 тенге, тогда как ранее они стоили 625 тенге. На 55 тенге стало дороже молоко 3,2% – тетрапакет теперь стоит 410 тенге. На 330 тенге подорожала мука – теперь ее продают по 830 тенге за 1 кг.

Не изменились в цене сахар – 550 тенге за кг, подсолнечное масло – 1200 за 1 литр и хлеб – 150 тенге.

Из овощей в прежнем ценовом диапазоне осталась морковь – 180 тенге за кг. Свекла подорожала на 50 тенге и теперь 1 кг этого корнеплода продают по 350 тенге. Картофель тоже стал на 10 тенге дороже, и его можно купить по 170 тенге за кг, капуста поднялась в цене на 30 тенге и стала стоить 150 тенге за кг. Цена на лук поднялась на 50 тенге, и теперь его продают по 250 тенге за кг.

В мясном ряду не изменились цены на филе куриное – 2300 тенге/кг и конину – с костью стоит 3300 тенге/кг и мякоть 4 тыс. тенге/кг. А вот говядина стала на 50 тенге дешевле, ее продают по 2600 тенге за кг.

Алматы: цены в прежнем диапазоне

Сегодня в южной столице Казахстана цены на овощи фактически не изменились, лишь на некоторые цена поднялась не более, чем на 5 тенге. Так, цена на картофель по-прежнему – 275 тенге/кг, лук продают по 105 тенге/кг, морковь – 155 тенге/кг, цена на капусту выросла до 92 тенге/кг.

Фото: Zakon.kz



Изменилась цена на хлебопекарную муку первого сорта от местного производителя – вместо 853 тенге 2 кг предлагают за 799 тенге.

Ценник на гречневую крупу – 635 тенге, в упаковке в зависимости от производителя продается за 639 и 645 тенге. Рис отечественного производства "Баракат" на развес можно купить по цене от 519 тенге за кг до 1 тыс. тенге.

400-граммовую упаковку отечественных макаронных изделий можно приобрести за сумму от 355 тенге до 367 тенге.

В этот раз цена за яйца также снижена. Так, десяток отборных продается по 689 тенге, хотя две недели назад цена была 709 тенге.

Литровая бутылка подсолнечного масла от казахстанских производителей стоит 915 и 1019 тенге.

Говядина стоит от 3100 тенге и выше, в зависимости от части мяса. Цена на куриное мясо от отечественных производителей, в зависимости от того, грудинка это, окорочка или бедра, варьируется от 1512 до 2789 тенге/кг. Тушка в зависимости от веса обойдется в сумму от 1249 тенге.

Цена на сахар периодически меняется, на этой неделе она снижена: с 559 тенге за 1 кг до 545 тенге.

180 г натурального сливочного масла предлагается от 927 тенге и выше. Спрэд можно купить дешевле, от 519 тенге и выше.

Цена на молоко в мягкой упаковке начинается от 375 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой доходит от 529 до 645 за литр. Буханка социального хлеба с 80 тенге повысилась до 83 тенге.

В целом, цены на определенные виды СЗПП в Алматы перед Новым годом снизились, но на большую часть продовольствия остались на прежнем уровне

Шымкент: когда цены не по карману

Два килограмма пшеничной муки обойдутся потребителю в 600 тенге. Сложнее с формовым хлебом. В Шымкенте каждый владелец хлебопекарни сам свой устав пишет, потому с точностью сказать, сколько весит булка хлеба, вряд ли возможно. В среднем полукилограммовая булка обойдется в 100-110 тенге.

Рожки стоят 300 тенге, 200 г гречки – 130 тенге, 700 г риса – 350 тенге, овсянки – около 200 тенге.

Фото: Zakon.kz



По 157 тенге продают 1 кг картофеля, по 300 тенге стоят лук и морковь, капуста – на 150 тенге дешевле. 200 тенге стоят 400 г огурцов, 120-150 тенге – полкило тепличных помидор.

1,5 кг сахара можно купить по 900 тенге, пол-литра подсолнечного масла стоит 1200 тенге.

Говядина продается по 3500 тенге за кг, 1200 тенге – набор из куриного мяса.

Значительно подорожало молоко – 600 тенге за литр. 1 тыс. тенге стоит сливочное масло, столько же творог.

Атырау: на полках магазинах больше стало товаров с красными ценниками

Во многих продуктовых магазинах стала снижаться стоимость куриных яиц. Если раньше цена доходила до 600 тенге за десяток, то сейчас от 490 до 570 тенге. Но куры стойко "держат" ранее установленную цену, это замороженное диетическое мясо продается по 1430 тенге за килограмм, а тушка вытягивает на 2454 тенге. Аналогичный продукт, но крупнее и в охлажденном виде, уже 1650 тенге за кило. Цена на говяжье мясо не изменилась, косточки можно найти на рынке подешевле – 1800 тенге за кг, а красивая говяжья корейка в супермаркете за тот же вес обойдется уже в 3700 тенге.

Фото: Zakon.kz



Стоимость килограмма сахарного песка в магазинах меняется каждый день, то продают по 469 тенге, то с красным ценником 450 тенге и наоборот. Рис стоит 363 тенге, гречка – от 499 до 549 тенге за кг.

Двухкилограммовый пакет муки высшего сорта казахстанского производства обходится в 699 тенге. Буханка хлеба стоит в пределах 100 тенге.

Красные ценники сегодня есть на 400-граммовых пачках макарон, по акции стоят 279 тенге, ранее были по 335 тенге. Немного больше появилось дешевого растительного масла, можно найти литровую бутылку со скидкой – по 759 и по 875 тенге.

"Покупателей много, берут не только на праздничный стол, но и с запасом. Мало ли, опасаются, вдруг потом цены изменятся и не в лучшую сторону, или погода покажет характер, будет гололед, повалит снег, трудно тогда выйти в магазин", – поделилась хозяйка продуктового магазина в центре нефтяной столицы.

В продаже картофель хорошего качества по цене 210 тенге за кило, свекла – 195 тенге, морковь – 169 тенге, капуста – 150 тенге, лук – 156 тенге.

Продукты в Костанае сменили ценники от 2 до 200 тенге

Перед Новым годом в костанайском супермаркете из 16 анализируемых продуктов изменилась цена на 11 товаров. Разница с прежними ценниками составила от 2 до 200 тенге.

Среди подорожавших товаров значатся три продукта. На 20 тенге увеличилась стоимость свеклы. Если раньше ее предлагали по 139 тенге, то теперь за 159 тенге за килограмм. Постепенно растет и цена на репчатый лук. К 175 тенге, по которой его продавали в начале декабря, она добавила еще 8 тенге, и стала стоить 183 тенге. На 10 тенге изменился ценник и на молоко жирностью 2,5%. Теперь товар от местного производителя стартует с отметки 375 тенге.

Как и в начале декабря, стабильную стоимость сохранили пять продуктов. Среди них развесной рис по 429 тенге за кг, картофель от местного производителя на развес продают от 153 тенге за кг, упакованный в сетку – по 159 и 179 тенге. Морковь предлагают также по 93 тенге и куриное яйцо – по 565 тенге за десяток. Мука в двухкилограммовом пакете по-прежнему продается по 639 тенге.

Что касается подешевевших продуктов, то их большинство. В начале месяца капусту продавали по 85 тенге, теперь по 83. Макаронные изделия на развес из стабфонда скинули в цене 4 тенге и стоят 295 тенге. Цена за литровую бутылку подсолнечного масла несколько месяцев держалась на уровне 950 тенге, теперь его можно купить на 17 тенге дешевле – за 923 тенге. Сразу на 36 тенге подешевела развесная гречка. Стоимость в 495 тенге на нее держалась несколько недель, теперь крупу можно купить за 459 тенге. Заметно снизилась и цена на сахар. Если в начале декабря его предлагали за 485 тенге, теперь по 440 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz



Среди различных видов мяса самым дешевым остается курятина. В начале декабря окорочка по акции можно было купить по 1109 тенге, теперь есть товар по 1029 тенге. Мясо бройлера от местного производителя стартует с отметки 1299 тенге. Стоимость свинины с диапазона 1800-2300 снизилась до 1800-2200 тенге за кг. Дешевле стала и говядина: если в начале месяца ее цена начиналась с 2300 тенге и заканчивалась отметкой в 3 тыс. тенге, то теперь варьируется от 2300 до 2800 тенге за кило.

Павлодар: огурцы по цене мандаринов

Тепличные огурцы в Павлодаре под Новый год по традиции дорожают. В магазинах цены достигают 1700 тенге за один кг. Столько же просят за пользующиеся популярностью марокканские мандарины без косточек. Оба продукта не входят в список социально значимых, но приобретают особое значение в праздничные дни. Однако у любителей цитрусовых есть выбор: самые дешевые пакистанские мандарины реализуют по 600 тенге за кг, по 1500 тенге за кг продают турецкие, по 1200 – иранские. Предложений огурцов на разный кошелек у отечественных овощеводов не имеется. Яблоки "Айдаред", "Голден" можно приобрести за 600-650 тенге.

Фото: Zakon.kz



Цена на томаты варьируется от 750 до 850 тенге за кг. Цены на картофель (150 тенге), свеклу (200 тенге), морковь (110 тенге) и лук (200-210 тенге) выросли незначительно с осени.

Охлажденные тушки кур в магазинах продают по цене от 1300 тенге до 1650 тенге за кг. Куриное яйцо первой категории – от 500 тенге.

Макароны на развес в списке социально значимых продуктов. В специальных отделах, куда поставляется продукция по сниженным ценам, их можно купить за 295 тенге. В рознице ценники иные – около 450 тенге за кг. Сахар в павлодарских торговых точках реализует за 480-526 тенге за кг, пшено – за 260 тенге за кг. Весовая гречка потеряла в цене, и сегодня ее можно купить за 450-510 тенге. Цена на формовой хлеб из муки первого сорта в последнее время стабильна и составляет 130-150 тенге за буханку.

На рынках города мякоть говядины можно купить по 2400-2700 тенге за кг, конины – от 3 тыс. до 3300 тенге.

"Цена на говядину 2 тыс. тенге за кг, конину – 2800 тенге за кг – это если к мякоти добавляется мясо на кости. По желанию к конине докладываем казы. При этом средний вес получается 6-7 кг", – уточнила продавец одного из павлодарских магазинов Торгын Калекенова.

Свинину можно приобрести на рынках за 2-2,5 тыс. тенге.

В Петропавловске подешевели заморские фрукты и овощи, а цены на местные продукты рвутся ввысь

В канун Нового года резко подорожали мясные и рыбные деликатесы. Шужук из конины стал дороже на 100 тенге и стоит от 4500 тенге, говяжий язык стал дороже на 700 тенге и стоит около 4200 тенге. А копченая рыба кета, например, продается уже не по 6500, а на 2 тыс. тенге дороже.

Фото: Zakon.kz



Прилавки супермаркетов удивляют горожан ценами на южные фрукты. Например, мандарины можно купить по 499 тенге за килограмм. Это втрое дешевле, чем две недели назад. Сразу на 200 тенге подешевели бананы, теперь их продают по 769 тенге. Гранаты стали дешевле на 300 тенге и стоят 699 тенге. Почти вдвое доступнее стали шампиньоны, теперь их продают не по 2900, а за 1700 тенге. Подешевел на 100 тенге и красный лук, за килограмм просят 400 тенге.

На фоне такого снижения цен на привозные овощи и фрукты заметно дороже стали более привычные и незаменимые продукты, входящие в рацион горожан. Например, говядина на кости стоит 2950 тенге. Это почти на 800 тенге дороже. А мякоть – 3400 тенге, что на 500 тенге дороже привычных ценников.

В полтора раза дороже стал картофель. Тот, что называется "отборным", стоит 290 тенге. На прилавках есть картофель и по 104 тенге, но большинство покупателей товар такого качества обходят стороной.

Ценовые рекорды устанавливают местные свежие огурцы. Еще неделю назад продукт стоил 1 тыс. тенге, сегодня – 1900 за килограмм. При этом свежие помидоры остаются в прежней цене – 950 тенге за кг.

Семей: цены – "новогодние"

Ценник незначительно увеличился на "роскошные" продукты пиршественного стола, а также и на некоторые товары из ежедневной корзины. Морковь подешевела на 35 тенге, по сравнению с ценами ноября. Сегодня ее можно приобрести по 115 тенге за кг в обычном супермаркете. Капуста тоже стоит всего 127 тенге за кг, что меньше на 3 тенге по сравнению с осенними ценами. Несколько подросла цена на картофель. В сентябре он стоил 130 тенге за кг, а перед новогодними праздниками овощ стали реализовывать по 157 тенге за кг. Лук продают по 203 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz



Вот уже несколько месяцев стоимость мяса в Семее остается практически неизменной. Бюджетные говяжьи ребрышки на рынках можно приобрести по 2300-2400 тенге за кг, а мякоть – по 2700-2800 тыс. тенге. Стоимость молодой баранины составляет 2200 тенге за кг, но на вечернем базаре можно сговориться и по 2100 тенге за тот же объем. Цены на свинину тоже пока остаются неизменны – 2200 за кг.

Курица на новогоднем столе давно стала одним из главных горячих блюд, ее можно купить за 1096 тенге за кг. Куриный суповой набор можно взять по 400-480 тенге. Снизилась цена на грудинку на косточке – с 1350 до 1170 тенге за кг, а на бедрышки охлажденные – с 1550 до 1250-1300 тенге за кг, в зависимости от производителя. Стоимость десятка куриных яиц составляет 550 тенге, хотя чуть ранее во время предновогодней распродажи они продавались по 530 тенге за десяток.

Цены на продукты бакалейного ряда тоже изменились не сильно. Макароны продают от 450 до 610 тенге, в зависимости от производителя. Самая дешевая гречка на развес стоит сегодня 350 тенге за кг, хотя еще пару недель назад ее стоимость составляла 280 тенге, а вот в пачках цена стала доходить даже до 1500 тенге. Рис на развес стоит 450-480 тенге за кг, в пачках он тоже значительно дороже – до 1330 тенге за 900 г. Цена на сахар, довольно долго стоявшая в одной поре – от 550 до 600 тенге, в зависимости от места торговли и размера покупки, сегодня увеличилась до 625 тенге за кг. 2-килограммовые пакеты муки высшего сорта стоят в Семее от 535 до 682 тенге.

Самое дешевое молоко в мягких пакетах продается по 361 тенге за литр, а вот в коробках этот же объем реализуется уже по 540 тенге. С сентября цена на подсолнечное масло почти неизменна: литр стоит от 863 до 1040 тенге.

Тараз: продавцы стараются не омрачать новогоднее волшебство

До одного из самых любимых и радостных для казахстанцев праздников осталось меньше недели. Но некоторые жители Тараза начали готовиться к нему заранее. Кто-то уже запасся зеленым горошком и консервированной кукурузой, яйцами, приобретает колбасу и сыр, конфеты, напитки, опасаясь, что буквально накануне Нового года все эти продукты могут подорожать в разы.

Фото: Zakon.kz



В супермаркете банка консервированного зеленого горошка стоит от 395 до 669 тенге, а на рынке – 505 тенге.

Что касается мяса, то цены на него остаются стабильными. Говядину на рынке продают по 2450 тенге за кг, в супермаркете – 2700 тенге за кг. Баранина на рынке стоит 2300 тенге за кг, в супермаркете – 2700 тенге за кг. Конина, соответственно, 2750 и 3800 тенге за кг. Казы на рынке продают по 3 тыс. тенге за кг. В супермаркете этот национальный деликатес можно купить по 4200 тенге кг.

Картофель, морковь и лук на рынке по-прежнему предлагают покупателям по 200 тенге кг, свеклу – по 300-350 тенге за кг, капусту белокочанную – по 150 тенге за кг, огурцы – от 600 до 1 тыс. тенге за кг в зависимости от сорта и товарного вида. Яблоки можно купить по цене от 250 до 500 тенге кг, мандарины – от 500 до 1500 тенге за кг.

Заметно за последние две недели выросла стоимость риса. На рынке один килограмм этой крупы можно купить по 600 тенге, в супермаркете тот же товар стоит 570 тенге.

Домашние яйца на рынке продают по 700 тенге десяток. Продукция птицефабрик дешевле – 500-650 тенге. Растительное масло в магазинах одной из самых популярных в городе торговой сети продают по 879 тенге.

В заключение можно сделать вывод, что, как и прежде, в торговых сетях Казахстане можно выбрать товар по цене и вкусу. Следовательно, горожане смогут накрыть свои праздничные столы, чтобы проводить непростой старый и встретить Новый год.

Авторы: Павленко Сергей, Екатерина Гуляева, Ирина Адылканова, Таисия Колевид, Светлана Новак, Людмила Мельник, Инна Литвиненко