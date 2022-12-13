Где в Казахстане сейчас жить хорошо: обзор цен на продукты

В ходе ежемесячного обзора цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) журналисты Zakon.kz выясняли, какова стоимость продуктов в последний месяц года и в каких городах Казахстана они дешевле всего.

Астана: рис растет в цене, а молоко дешевеет

На этот раз корреспонденты редакции посетили один из столичных рынков. По сравнению с предыдущим нашим обзором надо признать, что сегодня цены на продукты в Астане выросли. Так, если в середине ноября 1 кг риса "Баракат" стоил 580 тенге, то теперь – 620 тенге/кг. Узбекский рис "Лазер" продают по 1200 тенге за кг.

На 125 тенге подешевело молоко 3,2%: тетрапакет теперь стоит 355 тенге, в середине ноября – 480 тенге.

Также подешевели и другие товары. Если в середине ноября 10 штук куриных яиц можно было купить лишь по 640 тенге, то теперь – за 625 тенге.

Пару недель назад на рынке гречка стоила 520 тенге за кг, сегодня – 500 тенге.

Муку продавали по 500 тенге за кг. На этот раз цены на муку еще снизились – 2 кг муки первого сорта продают по 750 тенге, пакет муки высшего сорта в 2 кг стоит 830 тенге.

На 10 тенге подешевела буханка хлеба "Здоровье" – теперь ее продают по 160 тенге.

Не изменились в цене рожки – 900 тенге за 1,8 кг, подсолнечное масло – 1100 тенге/литр и сахар – 550 тенге/кг.

Из овощей в прежнем ценовом диапазоне осталась морковь – 180 тенге за кг. Свекла подешевела на 50 тенге – теперь 1 кг этого корнеплода продают по 300 тенге. Картофель можно купить за 160 тенге/кг, капусту – за 120 тенге/кг, лук – за 200 тенге/кг.

В мясном ряду не изменились цены на конину – 3300 тенге за кг. А вот говядина и филе куриное стали дешевле. Теперь говядину продают по 2650 тенге/кг, филе – 2300 тенге/кг.

Алматы: вновь подорожали куриные яйца

Еженедельный обзор цен на социально значимые продукты питания показал, что на овощи в южной столице цена выросла.

Так, картофель предлагают за 275 тенге за кг, лук – за 105 тенге/кг, морковь продают по 155 тенге/кг, цена на капусту – 89 тенге/кг.

Хлебопекарная мука 2 кг первого сорта местного производителя также подорожала и стоит 853 тенге.

Ценник на гречневую крупу перевалил за 635 тенге, в упаковке, в зависимости от производителя, гречка продается за 639 и 645 тенге. Рис отечественного производства "Баракат" на развес можно купить от 519 тенге до 1 тыс. тенге за кг.

400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства можно приобрести от 355 тенге до 367 тенге.

В очередной раз подорожали яйца: десяток "отборных" продается за 709 тенге.

Фото: Zakon.kz



Литровая бутылка подсолнечного масла от казахстанских производителей стоит от 915 до 1019 тенге.

Говядина – от 3100 тенге и выше. Цена на куриное мясо поднялась. Продукция от отечественных производителей продается от 1649 до 2789 тенге за кг.

Цена на сахар периодически меняется – 559 тенге за кг.

180 г натурального сливочного масла продается от 927 тенге и выше. Спрэд можно купить дешевле – от 519 тенге и выше.

Цена на молоко в мягкой упаковке начинается от 375 тенге, в зависимости от бренда, а в твердой упаковке – от 529 до 645 за литр.

Стоимость буханки социального хлеба увеличилась на 3 тенге – до 83 тенге.

Шымкент: плов сделать – дорого

Горожанка Татьяна Кобланбаева на рынке бывает не часто, но выставленные цены на прилавках глаз не радуют.

"Хотела плов сделать на выходные, а цены такие, что 100 раз подумаешь, баловать своих домашних или нет. Рис стоит от 470 тенге до 1100 за кг. Если прибавить к этому мясо по 3 тыс. тенге за кг, то плов золотым станет", – говорит жительница Шымкента.

Цены на рис хоть и высокие, но держатся стабильно. На мясо варьируются, так мякоть без косточек – по 3500 тенге за кг, а можно обойтись ребрышками за 1500-2000 тенге за кг или взять "суповой набор" – за 600 тенге за кг.

Цены на гречку взлетели до 750 тенге за кг.



Фото: Zakon.kz



Но рынок, как место закупа продуктов, предпочтительней, нежели магазин. Здесь у покупателей сохраняется возможность поторговаться и остается иллюзия выгодной покупки. На оптовке продавцы предлагают самое дешевое растительное масло по 3600-4600 тенге за пятилитровую емкость, то есть чуть более 700 тенге за литр. Такое же масло в литровых упаковках в магазине стоит 1 тыс. тенге за бутыль.



Стабильны цены на муку. Двухкилограммовую упаковку продают по 750 тенге.

На одном уровне довольно долгое время держатся цены на популярные в народе куриные окорочка, которые можно приобрести по 1350 тенге за кг. По 1400 тенге за кг продают куриные бедра, по 1500 тенге – крылышки и по 1950 тенге – мякоть.

Стоимость яйца варьируется от 60 до 75 тенге, в зависимости от крупности и цвета. Считается, что яйца с коричневой скорлупой более вкусные, а желток у них – более яркий.

Стоимость овощей на шымкентских рынках существенно разнится. Лук предлагается по 180-190 тенге/кг. Мелкий, размером с крупное голубиное яйцо, продается по 120-140 тенге/кг. На самой главной городской оптовке лук продается по 140-150 тенге/кг. Ценник на картофель также остается стабильным – 150 тенге за кг.

Стоимость молочных лепешек в некоторых торговых точках за последние две недели выросла со 120 до 130-140 тенге, а размер немного уменьшился.

Тараз: рынок и супермаркеты живут в разных ценовых измерениях

"Капуста у нас стоит 200 тенге/кг, морковь тоже по 200 тенге/кг продаем. Красная свекла – по 300 тенге/кг. Картофель и репчатый лук – по 200 тенге/кг. Мандарины – по 1800 тенге/кг. Яблоки местные – по 400 тенге/кг. Товар мы получаем от нашего постоянного поставщика. Для себя делаем надбавку по 30-50 тенге. За последние две недели наш товар подорожал на 10-15%, что не очень хорошо ни для нас, ни для покупателей", – говорит продавец овощей на рынке в мкр. Мынбулак Севара Мамедова.

По словам продавца молочной продукции Сальвины Кумаровой, цены на домашнее молоко, сметану, творог и сливочное масло она не меняла последние три месяца.

"Сейчас сезон, когда молока немного. Но мы стараемся держать цены, так как не хотим терять постоянных наших покупателей. Литр молока продаем по 350 тенге, сливочное масло у нас стоит 3700 тенге за кг, творог 1700 тенге за кг", – рассказала продавец.

Продукция одного из местных крестьянских хозяйств, реализуемая на этом же рынке, немного дешевле: пастеризованное молоко – 300 тенге/литр, сметана – 1300 тенге/кг, сливки – 1800 тенге/кг, творог – 1500 тенге/кг. К этому прилавку всегда стоит очередь из покупателей.

Что касается фруктов, то постепенно на рынке дорожают яблоки, которые дешевле 400 тенге за кг уже не купить. Зато на 150 тенге подешевели бананы – теперь их продают по 850 тенге/кг.

Из круп заметно подорожал рис. Две недели назад эта крупа стоила 500 тенге за кг, теперь ее продают по 550-570 тенге/кг, а некоторые сорта – по 740 тенге/кг. Прежней пока остается стоимость гречки, гороха, пшена, сахара, макарон, пшеничной муки и растительного масла.

Фото: Zakon.kz



Также на рынке сохранились прежними цены на домашние куриные яйца – 700 тенге/10 штук. В супермаркетах этот продукт можно купить по 600 или 733 тенге за десяток.

В Уральске стабилизировалась цена на яйца и подешевела гречка

Цена на гречневую крупу, наоборот, снизилась, если месяц назад 1 кг гречки стоил от 550 до 600 тенге, то сейчас в некоторых гипермаркетах 450 тенге/кг. Цена на яйца на местных рынках осталась прежняя – 500-520 тенге, в супермаркетах – 528 тенге. В Департаменте торговли по ЗКО объяснили, что большинство супермаркетов Уральска заключили договоры с местной птицефабрикой, где они покупают яйцо по 46 тенге за штуку. На прилавки яйца попадают с 10%-ной накруткой магазинов, и почти во всех супермаркетах города цена за десяток яиц составляет 528 тенге.

Фото: Zakon.kz



Цены на мясную продукцию держатся на прежнем уровне: куриное филе по 2100, крыло по 1450. Цены на баранину и свинину не изменились: на рынках 1 кг говядины стоит 2300 тенге, в магазинах – 2500-2800 и мякоть по 3650 тенге/кг. На рынках овощи стоят так же, как и месяц назад: картошка – 200 тенге, лук – 100 тенге, морковь – 200 тенге; в супермаркете: картошка – 137, морковь – 121, лук – 105.

Цена на рис составляет 358 тенге на прилавках супермаркетов, как и две недели назад. Но на рынках качество риса лучше и его цена выше. По словам продавцов, две недели назад 1 кг риса у них стоил 460 тенге, сейчас – 500 тенге.

В Актобе литр молока местного производителя подорожал до 600 тенге

В Актобе дорожают мясо и молоко. Если молоко пастеризованное и кефир 2,5%-ной жирности в мягких литровых пакетах (финпак), как социальные продукты, по-прежнему в супермаркетах предлагают по 250 и 273 тенге, а в фирменных киосках молочной компании – по 245 и 265 тенге, соответственно, то остальная линейка продукции растет в цене. Еще в сентябре литровая бутылка молока 3,2%-ной жирности местного производителя стоила 480 тенге в фирменных киосках и 495 – в супермаркетах. В октябре цена изменилась до отметки 525 тенге в киосках, 575 тенге – в супермаркетах. В начале декабря цены выросли до 545/598 тенге, соответственно.

Фото: Zakon.kz



По официальным данным, осталась неизменной цена на говядину – 1904 тенге/кг лопаточно-грудинной части. Однако на рынках цена на мясо, более или менее презентабельное, начинается от 2500 тенге за кг. Стоимость мякоти без кости доходит до 3500-3800 тенге. Свинину реализуют по 1750 тенге/кг, а куриные тушки в супермаркетах продают по цене до 1282 тенге/кг. Окорочка предлагают по 1092 тенге за кг.

Заметно подешевел сахар-песок: по 436-437 тенге за кг у ритейлеров и 500-550 тенге – в небольших точках продаж. По официальным данным, 1 кг сладкого продукта в Актобе стоит 443 тенге.

В сетях цена на рис варьируется от 390 до 452 тенге/кг. На рынках и в магазинах у дома его предлагают до 600 тенге за кг. Рисовая крупа из стабфонда на социальных полках лежит по 274 тенге/кг.

Актюбинские ритейлеры предлагает гречку по 441-525 тенге/кг. На социальных полках 1 кг гречки стоит 474 тенге. В других торговых точках данный продукт реализуют по цене до 600 тенге за кг. По официальной версии, цена крупы не изменилась и составляет 525 тенге/кг.

В крупных торговых сетях куриные яйца первой категории предлагали от 494 до 567 тенге за десяток. В магазинах у дома яйца первой категории реализуют до 650 тенге за 10 штук.

Подешевели социальные развесные рожки – с 297 до 267 тенге за кг. Но это только в супермаркетах. На рынках и в магазинах у дома цена этого продукта, как и неделей ранее, доходит до 450 тенге/кг. Согласно официальным данным, цена за 1 кг рожек осталась без изменений – 289 тенге.

Осталась прежней цена и на подсолнечное масло. В супермаркетах его можно купить по социальной цене 734-776 тенге за литровую бутылку. В целом, линейка предлагаемого продукта находится в ценовом диапазоне от 920 тенге/литр и выше.

Подорожали картофель и репчатый лук. В конце ноября в магазинах у дома картофель можно было купить от 165 тенге за кг, сегодня – от 180 тенге. Репчатый лук дорожает уже третью неделю подряд. Официальная цена – 112 тенге/кг. В сетях супермаркетов его реализуют от 158 против 120-123 тенге за кг неделей ранее. На рынках цена на него доходит до 180 тенге/кг.

Фото: Zakon.kz



Капуста в супермаркетах немного подешевела – 99 тенге за кг против 105 тенге неделей ранее.

Морковь в сетях реализуют по 158-159 тенге/кг. На рынках продукт продают до 230 тенге за кг. Согласно официальным данным, средняя цена моркови – 150 тенге/кг.

Есть в сетях супермаркетов картофель и морковь, как пишут на ценниках, первого класса по 125 тенге за кг, но товар некондиционный: картофель – мелкий, морковь – вялая.

В Атырау дешевеют макароны

В супермаркетах нефтяной столицы стоимость 1 кг картофеля в одних торговых точках доходит до 210 тенге, в других – 140-160 тенге. Лук стоит от 87 тенге до 160 тенге/кг. Капусту продают от 120 до 200 тенге за кг, морковь – 120-130 тенге за кг.

Двухкилограммовый пакет муки высшего сорта стоит от 760 до 929 тенге.

400-граммовая пачка макарон – 129 тенге. Неделю назад самая дешевая такая пачка продавалась по 140 тенге. Цена 125-граммового брикета сливочного масла казахстанского производства жирностью 82% – 687 тенге, а аналогичный российский продукт – 1417 тенге.

Фото: Zakon.kz



Неделю назад цена куриных яиц снизилась с 570 тенге до 550 тенге за десяток, а теперь ценники вернулись к прежним – 570 тенге, а в магазинах у дома такой товар и того дороже – 600 тенге.

1 кг гречки стоит 549 тенге, сахара – 469 тенге, риса марки лидер – 457 тенге.

Мясо реализуют по сниженным ценам в сети павильонов "Мясной гастроном" и в девяти супермаркетах: говядину продают по 1850 тенге, в остальных магазинах цена выше – до 3 тыс. тенге за кг. Куриное мясо по 920 тенге/кг, в остальных торговых точках – 1430 тенге/кг. На настоящий момент в Атырау запас говяжьего мяса составляет 2,9 тонны, куриного – 1,9 тонны.

В Петропавловске больше всего подорожали куриные яйца, макароны и лук

За минувшие две недели яйца в магазинах у дома подорожали на 50 тенге. Сейчас десяток яиц высшей категории здесь продают за 690 тенге, первой категории – по 660 тенге. В супермаркетах отборное яйцо можно купить за 599 тенге. Первая категория продается по 589, а вторая – за 569 тенге.

Аналогичная картина и с ценниками на макароны. В сетевых продуктовых магазинах полукилограммовая пачка неизменно продается за 315 тенге, при этом в магазинах у дома тот же самый товар стоит уже 430 тенге. За две недели макароны в магазинах у дома подорожали сразу на 70 тенге.

Повсеместно на городских прилавках взлетели цены на лук. В супермаркетах, где он был дешевле всего и стоил 115 тенге, сегодня лук продается по 147 тенге за кг. При этом цветной – красный – лук продают по 500 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz



Поднялись цены и на курятину. Бедрышки и голень подорожали почти на 300 тенге и теперь стоят 2500 тенге за кг.

Но подешевел белый картофель в сетевых супермаркетах – со 137 тенге до 118 тенге за кг.

Цены на импортный болгарский перец тоже стали ниже. Теперь продукт стоит не 2500 тенге, а почти на половину меньше – 1350 тенге.

Все овощи сменили ценники в Костанае

За минувшие три недели в супермаркете изменилась цена на все овощи. Цена на лук то снижается, то возвращается к прежним показателям, то снова растет. Со 155 тенге стоимость продукта снизилась до 149, а к 9 декабря подросла до 175 тенге.

Фото: Zakon.kz



Среди подешевевших всего два товара: свекла, державшаяся с начала октября на уровне 159 тенге, теперь – 139 тенге, а капуста снизилась с 92 до 85 тенге. Местный развесной картофель за это время со 139 тенге дорос до 153 тенге. Тот же овощ, но в сетке остался на уровне 159 тенге за кг.

Стабильную цену сохраняет морковь – 93 тенге. Также среди продуктов стабильность сохранили подсолнечное масло, которое стартует с 829 тенге, развесная гречка – 495 тенге, мука от 639 тенге за двухкилограммовый пакет. Молоко жирностью 2,5% предлагают по цене от 365 тенге. Стоимость мяса также осталась на прежнем уровне, свинину предлагают от 1800 до 2300 тенге, в зависимости от части. Ценник на говядину начинается с отметки 2300, а короткое ребро – 3 тыс. тенге за кг. Цена на окорочка тоже меняется: в середине ноября она составляла 1229 тенге, сегодня по акции подобный товар продают по 1109 тенге. Цена на местного цыпленка-бройлера начинается с отметки 1320 тенге.

Среди подешевевших продуктов значится сахар – пять недель ценник на него держался на 505 тенге, а теперь продукт подешевел до 485 тенге. После резкого подорожания вниз пошла цена на куриное яйцо. В середине ноября десяток предлагали по 595 тенге, теперь – по 565, есть также товар из Петропавловска, цена которого уменьшилась с 579 до 539 тенге. Стал дешевле и большой лоток из 30 яиц: был 1529 тенге, теперь его предлагают по 1465 тенге. А вот развесной рис добавил к прежней цене 10 тенге и его можно купить по 429 тенге.

Цены на молочную продукцию выросли в Павлодарской области

В прошлом месяце литр молока в мягкой упаковке жирностью 2,5% стоил 320 тенге, а жирностью 3,2% – 370 тенге. Сегодня покупателям этот продукт жирностью 2,5% обойдется в 330 тенге, молоко с большей жирностью – 395 тенге.

Фото: Zakon.kz



Выросла и стоимость сметаны. За 200-граммовую упаковку 15%-ной сметаны просят уже 320 тенге, тогда как еще месяц назад ее можно было приобрести за 290 тенге. Причиной подорожания молочной продукции стал рост цен на корма для скота.

Не отстают от "молочки" и цены на овощи. Сегодня уже сложно найти картофель дешевле 160 тенге за кг, хотя в ноябре он был на уровне 120-150 тенге/кг. 1 кг лука стоит 200 тенге, моркови – 120 тенге, капусты – 130 тенге.

Цены на яйца пока стабильны. За десяток куриных яиц первой категории просят 500 тенге, за "отборные" – 550 тенге, домашние яйца стоят 610 тенге.

Подешевела гречка, 1 кг которой сейчас предлагают за 530 тенге, хотя еще в ноябре за нее просили 650 тенге. Но при этом подорожали макароны – 450 тенге за кг, вместо 390 тенге еще в прошлом месяце.

Сахар, бывший дефицитным нынешним летом, сейчас можно без проблем приобрести за 520 тенге/кг.

Не выросло в цене и подсолнечное масло. Литровая упаковка ходового подсолнечного масла обойдется покупателю в 970 тенге, хотя можно найти и дешевле.

Не изменились и цены на мясные товары. Говядиной и бараниной торгуют от 2400 до 2900 тенге за кг, мясо птицы можно найти за 1800 тенге за кг.





"Подводя итог, отметим, что, в целом, казахстанцы еще не начали массово готовиться к новогоднему застолью и потому рост цен на овощи, мясо и продукты бакалеи еще впереди. Об этом подробнее в нашем следующем, предновогоднем обзоре".

Авторы: Павленко, Людмила Мельник, Талгат Умаров, Александр Сергеев, Светлана Новак, Инна Литвиненко, Таисия Колевид, Владимир Долгушев