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В Казахстане канализационно-очистные сооружения изношены более чем на 60%

Казахстан Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил держать на строгом контроле вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений. А также в течение месяца утвердить графики реализации каждого проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на расширенном заседании правительства президент подверг справедливой критике проводимую работу по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

"Сегодня степень изношенности канализационно-очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие".Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Более того, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия. Поэтому эффективность их работы крайне низкая, а применяемые технологии и оборудование давно устарели.  

"Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет. Предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается. Были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы. Поэтому вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в плане влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле".Алихан Смаилов

В этой связи премьер-министр поручил:

  • Министерству индустрии совместно с акимами регионов в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения;
  • акимам регионов обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации для своевременной реализации проектов КОС.

Глава правительства также обратил внимание на вопросы переработки отходов канализационно-очистных сооружений.

Он подчеркнул, что в развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений.

"Но и у нас есть положительный опыт – в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать. Поручаю Министерству экологии совместно с Министерством индустрии в двухмесячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений".Алихан Смаилов

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