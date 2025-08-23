#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане начали строить новые канализационные очистные сооружения

Астана, канализация, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 17:21 Фото: акимат Астаны
Аким столицы Женис Касымбек рассказал о строительстве канализационных очистных сооружений в Астане, сообщает Zakon.kz.
"На сегодняшний день хозяйственно-бытовые стоки очищаются на канализационных очистных сооружениях (КОС №1), мощность которого составляет 254 тыс. м³/сутки", – написал аким в социальных сетях.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Он отметил, что согласно генеральному плану прогнозная численность населения к 2035 году составит порядка 2 млн 275 тыс. человек, что приведет к значительному увеличению хозяйственно-бытовых стоков и к необходимости строительства дополнительных очистных сооружений.

"Учитывая это, в городе приступили к строительству новых канализационных очистных сооружений (КОС №2) с подводящими и отводящими коллекторами. Производительность КОС №2 составит 188 тыс. м³/сутки", – сообщил Женис Касымбек.

Фото: акимат Астаны

Он добавил, что работы на важном объекте для города планируют завершить в 2028 году.

Андрей Дюсупов
