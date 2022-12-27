В Атырау восстановили теплоснабжение в микрорайоне Нурсая

В Атырау неисправность системы отопления в микрорайоне Нурсая устранена. Об этом рассказал заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров, сообщает Zakon.kz.

"26 декабря в 11:30 в микрорайоне Нурсая вышла из строя система отопления, без тепла остались 87 многоэтажных жилых домов и средняя школа №40. В 23:50 отопление домов и объектов образования полностью восстановлено". Темирлан Аубакиров

Директор общеобразовательной средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что сегодня учащиеся продолжили учебу в обычном офлайн-формате.

В ремонтных работах задействовано около 15 сотрудников и пять единиц техники АО "АтырауТеплоЦентраль".

В Атырау 26 декабря из-за аварии на магистральном теплопроводе 90 домов остались без тепла.