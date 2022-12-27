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Почему в Атырау несколько десятков жилых домов остались без тепла

Почему в Атырау несколько десятков жилых домов накануне остались без тепла Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Коммунальщики сообщили причину аварии на магистральном теплопроводе в Атырау, из-за которой 90 домов 26 декабря остались без тепла, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", причина банальна – порыв на теплотрассе. К устранению было привлечено 15 сотрудников и пять единиц техники.

Подачу отопления прекратили с полудня. Обещали дать вечером.

Уже поздно вечером руководитель городского отдела ЖКХ Алибек Муханбеталиев рассказал изданию "Ак Жайык", что дефект устранен.

"Закончили сварочные работы, начинаем заполнение теплосети".Алибек Муханбеталиев


Ранее в городе Экибастузе произошла крупная авария, из-за которой город практически остался без тепла и горячей воды и буквально замерзал в лютые морозы. Тогда в Минэнерго сообщали о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

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Елена Вебер
Атырау
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