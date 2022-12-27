Школьница скоропостижно скончалась в Караганде

В Караганде скончалась ученица второго класса, заболев простудой, которая, предположительно, дала осложнения, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Патриот Караганды", у восьмилетней девочки поднялась температура и родители 17 декабря отвезли ее в больницу.

"Врачи дали рекомендацию оставить девочку в больнице, чтобы продолжить лечение в стенах медучреждения, но мать и отец написали отказ от госпитализации. Девочку увезли домой, сбили температуру лекарствами. На следующее утро она не проснулась", – следует из сообщения.

Как отмечается, сейчас выясняется, от какой болезни скоропостижно скончалась второклассница. В школе активно проводят дезинфекцию – классы моют для уничтожения микробов. Всех учеников осматривает дежурная школьная медсестра.

По словам директора школы Любови Горбуновой, девочка была в школе буквально за день до праздничных выходных – 15 декабря – это был последний день ее обучения в школе.



"Она была активная, энергичная. Всегда сидела на первой парте. Она увлекалась скалолазанием. После этой трагедии мы еще более тщательнее стали проводить дезинфекцию в классах – регулярно чистим, моем кабинеты, парты. Медицинская сестра перед тем, как принять ученика в школу, осматривает его. И если есть повышенная температура, насморк, тут же звоним родителям и просим забрать ребенка домой", – рассказала она.

Как подчеркнула директор учебного заведения, ОРВИ нельзя запускать, иначе могут возникнуть осложнения. Она выразила соболезнования семье.

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