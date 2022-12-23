Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Минздраве заявили об эпидемии гриппа в Казахстане

Казахстан Минздрав грипп эпидемия Фото: акимат Алматы
В Казахстане, по данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано более 2,1 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра здравоохранения РК Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК отметил, что в Казахстане отмечается резкий сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, такую ситуацию называют эпидемией.

"С начала эпидемии, то есть с 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тыс. случаев ОРВИ. Из них среди детей до 14 лет – 1 млн 370 тыс. случаев. Мы провели исследование возбудителя. Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах. И подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше показателей прошлого года в среднем на 10%". Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Дудник

Он также сообщил, что в целях профилактики в Казахстан завезено более 2 млн 280 тыс. доз вакцин от гриппа, уже привито 2,5 млн человек, или 12% населения страны.

21 декабря министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что в Казахстане циркулирует свиной грипп.

Читайте также

С начала года 6,5 тыс. казахстанок сделали ЭКО

Анастасия Прилепская
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления