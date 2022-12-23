В Минздраве заявили об эпидемии гриппа в Казахстане

В Казахстане, по данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано более 2,1 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра здравоохранения РК Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК отметил, что в Казахстане отмечается резкий сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, такую ситуацию называют эпидемией.



"С начала эпидемии, то есть с 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тыс. случаев ОРВИ. Из них среди детей до 14 лет – 1 млн 370 тыс. случаев. Мы провели исследование возбудителя. Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах. И подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше показателей прошлого года в среднем на 10%". Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Дудник

Он также сообщил, что в целях профилактики в Казахстан завезено более 2 млн 280 тыс. доз вакцин от гриппа, уже привито 2,5 млн человек, или 12% населения страны.

21 декабря министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что в Казахстане циркулирует свиной грипп.