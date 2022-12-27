Курсы валют на 27 декабря в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,1 тенге, евро – 489,73 тенге, рубля – 6,74 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,55 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,45 тенге, продажи – 6,8 тенге.