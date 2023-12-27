Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 27 декабря 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,22 тенге, евро – 502,39 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 456,5 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,03 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456,5 тенге тенге, продажи – 458,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,11 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457,5 тенге, продажи – 459,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге. Читайте также Установлена ставка комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2024 год Казахстанцы смогут менять условия микрокредита после просрочки Экономический рост: прогнозы для Казахстана в 2024 году

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