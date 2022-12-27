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Руководителей нескольких акиматов в Алматинской области наказали за свалки

Руководители акиматов заплатят штраф за свалки в Алматинской области Фото: gov.kz
За свалки в Алматинской области к административной ответственности привлечены руководители акиматов, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Алматинской области, к административной ответственности привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаев. Они заплатят штраф 100 МРП каждый (306 300 тенге).

На территории Алматинской области выявлена 351 стихийная свалка, в частности в Енбекшиказахском район – 61, Илийском – 91, Карасайском – 56, Талгарском – 33 и в городе Конаев – 85. Из них ликвидировано 247 стихийных свалок, неликвидированными остаются 104.


Cтихийные свалки накапливаются в течение длительного времени из-за отсутствия контроля со стороны местных исполнительных органов, что приводит к многочисленным негативным последствиям: загрязнение почвы, атмосферного воздуха, ухудшение санитарной обстановки. Прокуратура Алматинской области

26 декабря в районе вокзала Нурлы жол возле крупного гипермаркета выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов. 


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Анастасия Стативкина
Генпрокуратура Алматинская область
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