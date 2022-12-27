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Ускенбаев о продолжении льготного автокредитования: Машин хватит всем

Ускенбаев о продолжении льготного автокредитования: Машин хватит всем Фото: pixabay
27 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства высказался о продолжении программы льготного автокредитования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Мининдустрии отметил, что программа уже не будет настолько масштабной, как на момент запуска.

"Машин хватит на всех. Я говорил, что такого масштабного автокредитования не будет, потому что государство уже достаточно денег влило. Но эти деньги, которые сейчас там находятся, должны в револьверном порядке предоставляться населению".Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Сейчас министерство отрабатывает этот вопрос с банками. По словам Ускенбаева, автокредиты нужно выдавать бесперебойно, а не по факту сбора определенного количества средств, как это делается сейчас.

"В этом году произвели 110 тыс. авто, в следующем планировали 120 тыс., но будет больше. Я думаю, что до 135 тыс. доведем". Каирбек Ускенбаев

23 декабря стало известно, что льготное автокредитование планируют запустить в январе 2023 года. Сейчас банки копят платежи, которые поступают от погашения действующих автокредитов.

Поэтому начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года.

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Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан
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