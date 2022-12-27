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Экс-ректор ЖенПУ осуждена на семь лет

Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет Фото: Facebook/Qyzdar Universitetı
В Антикоррупционной службе рассказали Zakon.kz о приговоре в отношении бывшего ректора Казахского национального женского педагогического университета.

Как сказано в распространяемом сообщении, приговором Карасайского районного суда бывший ректор – председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Гаухар Алдамбергенова, советник ректора Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" А. Журунов признаны виновными и осуждены к семи годам лишения свободы.

Этим же приговором, как заявили в Антикоре, заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к семи годам лишения свободы условно.

"Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га.

"В результате университету причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил".Пресс-служба Антикоррупционной службы

22 декабря сообщалось, что Антикор начал расследование в отношении руководства "Казгеологии".

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