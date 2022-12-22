Антикор начал расследование в отношении руководства "Казгеологии"

22 декабря стало известно, что Антикоррупционная служба Казахстана начала досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения Совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог).

Это, как отмечается в сообщении, повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.



"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – заключили в агентстве.

19 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром) и ТОО "Iri building" по факту хищения в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау в Туркестанской области.