Антикор начал расследование в отношении руководства "Казгеологии"
По данным Антикора, руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения Совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в два раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог).
Это, как отмечается в сообщении, повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.
"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – заключили в агентстве.
19 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром) и ТОО "Iri building" по факту хищения в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау в Туркестанской области.