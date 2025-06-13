Гульмира Канай покинула пост ректора Казахского национального женского педагогического университета

Гульмира Канай завершила работу на посту ректора Казахского национального женского педагогического университета. Она возглавляла учебное заведение с 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсетях она заявила, что покинула пост в связи с завершением срока действия трудового договора.

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что университет остается уникальным учебным заведением страны, которое специализируется именно на подготовке будущих педагогов среди девушек. Также отмечено, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию вуза. В министерстве выразили благодарность Гульмире Канай за ее работу.

Гульмиру Канай назначили ректором в июне 2021 года. В июне 2024 года, по соглашению сторон и для завершения ключевых проектов, предусмотренных стратегическим планом развития университета, трудовой договор с ней продлили еще на год.