Как будут проводить модернизацию канализационных сетей в Алматинской области

Износ канализационных сетей в Алматинской области составляет более 70%, а в административном центре Конаеве – более 80%. По данным областного акимата, модернизацию сетей предлагается провести в рамках ГЧП.

Как отмечено в распространяемом сообщении, для решения данного вопроса были проработаны альтернативные источники финансирования. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании правительства.



В частности, предлагается финансировать данный проект через международные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития или Азиатский банк развития, а также в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Марат Султангазиев заявил, что на практике привлечение средств МФО является долгосрочной процедурой и решение вопроса займет порядка четырех-пяти лет.

В этой связи, принимая риски возникновения ЧС, рассматривается вопрос проведения модернизации канализационно-очистных сооружений города Конаева в рамках ГЧП.

"Ориентировочный срок реализации проекта – два года", – сказано в сообщении.

В этой связи глава региона попросил премьер-министра оказать содействие в решении социально-значимого вопроса для населения путем реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) с привлечением средств из республиканского бюджета.