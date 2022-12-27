Размер соцвыплаты по потере работы увеличат в Казахстане

На заседании правительства 27 декабря министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что размер соцвыплаты по потере работы будет составлять 45% от последней зарплаты, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минтруда, в проекте нового Социального кодекса предусматривается повышение уровня соцобеспечения занятых граждан. Она отметила, что современная система страхования включает пять видов социального риска.

"Эта система отвечает международным стандартам и конкретным экономическим условиям. Поэтому ее основа сохраняется. Однако меняется ее цель. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан". Тамара Дуйсенова

Министр добавила, что для достижения этой цели предусматривается снижение страховых тарифов для наемных работников малого бизнеса, налоговых нагрузок в отношении граждан, работающих с помощью платформы, поэтапное увеличение размеров соцвыплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.

Также она уточнила, что со следующего года гражданам, потерявшим работу в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты в размере 45% от прежнего дохода до шести месяцев.

В сентябре 2022 года в ведомстве информировали, что выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.