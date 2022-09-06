Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане увеличат выплаты по потере работы

В Казахстане увеличат выплаты по потере работы Фото: Zakon.kz
Во исполнение поручения президента, озвученного в Послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в среднем на 13%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерства труда и социальной защиты населения РК, в соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Во исполнение поручения главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%.Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем шести видам социальных рисков потери дохода:

  • потеря работы;

  • утрата трудоспособности;

  • потеря кормильца;

  • потеря дохода в связи с беременностью и родами;

  • потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка;

  • потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).

В систему социального страхования, как отметили в МТСЗН РК, предлагается включить следующие категории работников:

  • физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

  • физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости. При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1% от его дохода, полученного по договору.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана. Глава государства заявил, что для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода, что поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

Новость по теме

Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной заработной платы

2 сентября в Минтруда рассказали, как будут повышать пенсии в Казахстане и как изменятся пособия и выплаты с 2023 года, а также раскрыли подробности о сокращении пенсионного возраста женщин.

Читайте также

Утвержден общенациональный план исполнения поручений Токаева

Пособия и выплаты – социальный кошелек запускается в Казахстане

Глава Минэнерго назвал причины нехватки дизтоплива

Динара Халдарова
Послание Токаева-2022 МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления