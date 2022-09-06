В Казахстане увеличат выплаты по потере работы

Во исполнение поручения президента, озвученного в Послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в среднем на 13%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерства труда и социальной защиты населения РК, в соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Во исполнение поручения главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%. Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем шести видам социальных рисков потери дохода: потеря работы;

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря дохода в связи с беременностью и родами;

потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка;

потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).

В систему социального страхования, как отметили в МТСЗН РК, предлагается включить следующие категории работников:

физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости. При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1% от его дохода, полученного по договору.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.

1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана. Глава государства заявил, что для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода, что поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

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