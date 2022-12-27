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Мошенники расставляют ловушки для любителей новогодних распродаж

Мошенники расставляют ловушки для любителей новогодних распродаж Фото: pixabay
Злоумышленники традиционно активизируются перед Новым годом. Они создают новые фишинговые сайты, умело маскируя их под известные онлайн-магазины и торговые сети, и поддельные аккаунты в социальных сетях.

Как распознать обман и не попасться на уловки мошенников Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Мошенники часто завлекают покупателей большими "праздничными скидками", акциями, подарками. В своей рекламе, которую они запускают в интернете, а также рассылают по электронной почте и через мессенджеры, аферисты используют такие слова, как "Тотальная распродажа", "Скидки до 90 %", "Супервыгодное предложение", "Последний шанс в уходящем году". Мошенники активно используют на своих ресурсах различные счетчики, показывающие время до окончания "акции".

Среди товаров, которые якобы продают мошенники – елки, новогодняя атрибутика, электротехника, одежда, обувь, БАДы и многое другое.

Фишинг-ловушки

Для пущей убедительности злоумышленники ведут аккаунты в популярных соцсетях, периодически отвечая на вопросы пользователей. Но на самом деле "торгуют" мошенники воздухом, то есть они ничего не продают, а преследуют совершенно иные цели – пытаются завладеть персональными и платежными данными своих потенциальных жертв.

Заинтересованные покупатели, решив оформить заказ онлайн, попадают на фишинговую страничку. Если они введут на ней данные своих карточек для оплаты товаров, то мошенники могут списать с них все деньги.

Запомните! Полные реквизиты банковской карточки, включая трехзначный код на ее обороте и срок действия – эти сведения являются секретными, и, добровольно передавая их мошенникам, означает, что вернуть потери будет невозможно.

Поэтому перед тем, как делать онлайн-покупки, нужно помнить о правилах кибербезопасности, не поддаваться на психологические уловки мошенников.

В первую очередь, внимательно проверяйте название сайта в адресной строке. Если вы получили заманчивое предложение от известного бренда на e-mail или посредством SMS-уведомления, то не переходите по отправленной вам ссылке.

Перед онлайн-шопингом убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину. Вручную наберите официальный сайт компании, позвоните по телефонам горячей линии и уточните информацию о действующих распродажах или розыгрышах призов. Также лучше завести отдельную карту, предназначенную только для покупок в интернете.

Вишинг-ловушки

Злоумышленники используют методы социальной инженерии и современные технологии. Если, к примеру, вы перешли по сомнительной ссылке и попали на фишинговую страничку, но вовремя спохватились и закрыли ее, тем не менее ваш IP успел "засветиться". Или если вы оставили свои контактные данные на мошеннических ресурсах, будьте готовы к звонкам от незнакомцев, которые будут искать различные предлоги, чтобы добыть интересующую их информацию.

Мошенники могут представляться сотрудниками магазинов, службы безопасности банков, правоохранительных органов и могут подменить любой номер.

Телефонные мошенники могут использовать метод кнута и пряника. К примеру, озвучить заманчивое предложение от вашего банка по вкладам и кредитам, предложить так называемую "финансовую распродажу" – различные инвестиционные продукты с высокой доходностью по низкой стоимости или сообщить о крупном денежном выигрыше. Либо же злоумышленники могут действовать через запугивание, сообщить о хакерской атаке, утечке данных и т.д.

Чтобы сохранить свои средства аферисты, как правило, предлагают гражданам перевести деньги на "безопасный" счет, или оформить "зеркальные кредиты". При этом времени на проверку и обдумывание информации мошенники своим жертвам не дают. Решение нужно принять прямо здесь и сейчас. Если не перевести немедленно деньги или не сообщить реквизиты карты, то деньги на счете якобы исчезнут, приз достанется другому, или предложение от финансовой организации потеряет актуальность.

Финансовые мошенники – прекрасные манипуляторы. Все, что им надо, – узнать данные вашей платежной карты, код с обратной стороны и код, высланный на SMS. Получив эти сведения, преступники обнулят ваш карт-счет и обязательно скроются. Найти их по номеру телефона будет сложно, потому что с развитием интернет-телефонии звонок по городскому номеру может быть автоматически перенаправлен в любую точку земного шара на виртуальный номер. Просто не верьте звонящим, которые заводят речь о деньгах и просят озвучить конфиденциальную информацию.

Запомните! Банки никогда не запрашивают данные платежных карт клиентов с помощью звонков. В банках существует регламент действий сотрудников, в соответствии с которым они никогда по таким вопросам не звонят первыми к своим клиентам.

В праздничной суматохе не теряйте бдительность, иначе есть риск попасться в ловушку финансовых мошенников, потерять свои деньги и испортить новогоднее настроение.

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Александр Терентьев
Казахстан
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