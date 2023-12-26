Мошенники усилили атаки: как обезопасить кошелек в канун Нового года

Накануне новогодних праздников мошенники традиционно активизируются. Специалисты подчеркивают, что у онлайн-покупок в этот период много преимуществ. Однако есть большой риск попасться на уловки злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

Как обезопасить себя от уловок мошенников

Эксперты Fingramota.kz перечислили три самые распространенные уловки мошенников при онлайн-покупках:

Временные сайты. Как правило, злоумышленники создают временные сайты и привлекают покупателей праздничными распродажами. Далее они переходят на живое общение посредством прямых звонков или переписки через мессенджеры. Мошенники привлекают граждан баснословными скидками, к примеру 80-90% на популярные товары, говоря, что их количество ограничено, и данная акция действует только сегодня. Как только вы перечислите предоплату за товар, они перестают выходить на связь. Сайты-двойники. Мошенники маскируются под известные сайты, и без внимательной проверки покупатель редко заметит разницу, но она есть. Обычно на таких сайтах-двойниках аферисты просят заполнить некий опрос про их товар или услуги для получения определенной скидки за них. Как только введете свои персональные данные, они получат доступ к вашим личным и банковским данным. Недобросовестные продавцы. Не всегда ваши ожидания могут быть оправданы. Это касается как цены, так и качества покупки. К примеру, на действующем сайте вам понравился определенный товар с весьма приемлемыми ценами. Однако, при получении товара вы видите, что он значительно отличается от заявленного на сайте. Недобросовестный продавец может отправить товар ненадлежащего качества и отказать в возврате. В этом случае, вы можете написать на платформу приема жалоб по защите прав потребителей e-tutynushy.kz.

Также знатоки отмечают: необходимо требовать подтверждающие документы, а после приобретения товара – счет на оплату и накладную.

Помните, что в онлайн-торговле действуют те же законы, что и в офлайн.

"Не оплачивайте товар, если вам предлагают ввести данные карты прямо на сайте. Добросовестные продавцы и магазины при оплате покупки перенаправляют на специальный платежный шлюз и не просят сделать денежный перевод на некий номер или электронный кошелек", – напоминают профессионалы.

Также сказано, чтобы обезопасить свои деньги, нужно использовать для онлайн-покупок отдельную карту, не привязанную к зарплатному или депозитному счету. Кроме того, пополняйте эту карту деньги непосредственно перед покупкой, а для дополнительной безопасности установите лимит.

"Пользуйтесь собственным устройством связи – не занимайтесь онлайн-шопингом с помощью публичного WI-FI. Также используйте все функции безопасности телефона или ноутбука – установите и регулярно обновляйте антивирусную защиту, создавайте сложные пароли и периодически их меняйте, настройте биометрическую идентификацию", – сказано в публикации.

В заключении специалисты добавляют:

"В праздничной суматохе не теряйте бдительность, иначе есть риск попасться в ловушку финансовых мошенников, потерять свои деньги и испортить новогоднее настроение. Поэтому при совершении любых финансовых операций в сети, нужно быть очень бдительным".

Cтоит отметить, что несмотря на все предупреждения, казахстанцы по-прежнему попадаются на уловки мошенников. Ранее в Казнете активно рассылали объявление о работе от имени сервиса бронирования отелей. За лайки гостиницам обещают от 2500 до 8000 тенге в день.