24 законопроекта разработает правительство в 2023 году

Правительство одобрило план законопроектных работ на 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минюста отметил, что изначально проект плана предусматривал разработку и внесение в Парламент 34 законопроектов. Но во время презентации представленный проект доработали по замечаниям Администрации президента.

"В частности, пересмотрены сроки внесения законопроектов в Парламент, а также исключен ряд инициатив, концепции которых требуют соответствующих обсуждений. Вместе с тем дополнительно включены два законопроекта по децентрализации. С учетом изложенного, доработанный проект плана предусматривает разработку 24 законопроектов, из которых в первом полугодии в Парламент планируется внести 13 законопроектов, во втором полугодии – 11 законопроектов". Министр юстиции РК Канат Мусин

По его словам, отдельные законопроекты будут включены в проект плана после одобрения Межведомственной комиссии. К примеру, Бюджетный кодекс, Градостроительный кодекс, проект закона по вопросам масс-медиа и другие.

Что касается 2022 года, то всего в Мажилис должны были внести 26 законопроектов, четыре из них исключили в связи с оперативной реализацией поручений главы государства.

"По девяти законопроектам были перенесены сроки внесения в Министерство юстиции, правительство и Парламент. Это законопроекты по вопросам здравоохранения, государственной службы, местного самоуправления, блочного бюджета, теплоэнергетике и внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс. На сегодняшний день из 22 законопроектов четыре подписаны главой государства, девять находятся на рассмотрении Парламента, девять – на рассмотрении правительства, до конца декабря текущего года планируем внести в Парламент". Канат Мусин

Ранее в кулуарах правительства министр юстиции рассказал, на каком этапе находится работа по постановке на утрату закона "О Елбасы".

