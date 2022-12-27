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Законодательство РК

Канат Мусин рассказал о работе над отменой норм о Первом Президенте

Казахстан Елбасы закон утрата Фото: elbasy.kz
В кулуарах правительства министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал, на каком этапе находится работа по постановке на утрату закона "О Елбасы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минюста, план законопроектных работ правительства на 2022 год находится на завершающей стадии.

"Законопроект о первом президенте в Минюсте не разрабатывается. Мы проводим ревизию законодательства, потому что нормы о Первом Президенте находятся более чем в 20 законах".Канат Мусин

При этом он добавил, что прежде чем приступать к работе по утрате закона "О Елбасы" надо вычистить всю базу.

"Прежде чем его готовить к передаче, к подготовке законопроекта надо всю эту базу вычистить, все подготовить, то есть решать комплексно, это не одним законом, работа идет".Канат Мусин

16 июня 2022 года в кулуарах Сената Парламента РК глава Минюста заявлял, что конституционный закон о полномочиях Елбасы Нурсултана Назарбаева будет поставлен на утрату.

Позже депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров говорил, что процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов в рамках внесенных изменений идет. В связи с этим закон "О Елбасы", по его словам, должен был быть поставлен на утрату до конца 2022 года.

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