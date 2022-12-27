Казахстанцам пообещали не допустить резкого роста цен на продукты перед Новым годом

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, насколько реально сдерживать цены на продукты питания накануне Нового года, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Ахметов заявил, что перед Новым годом сдерживать цены на продукты питания реально.

"Да, реально. Задача премьер-министром (Алиханом Смаиловым. – Прим. ред.) поставлена – не более 20% до конца года. То есть у нас сейчас где-то уже порядка 19,6% рост на социально значимые продукты питания. Он поставил задачу, чтобы до новогоднего периода не произошло резкого роста цен на продукты питания, и мы этой задачей сейчас занимаемся". Рустам Ахметов

Спикер отметил, что рост цен сопряжен рядом факторов, в том числе есть экономические предпосылки и есть предпосылки, связанные с незаконными действиями участников рынка.

"Если идет превышение торговой надбавки больше 15%, то необходимо обращаться в акимат, так как они обладают компетенцией возбуждать административные дела и привлекать к ответственности. Но для этого нужно знать цену производителя или поставщика продукции. К сожалению, население об этом не знает". Рустам Ахметов

Есть также, по его словам, возможность провести антимонопольное расследование в случае, когда участники рынка сговорились и подняли цены.

"Если потребитель имеет эти сведения на руках, то он может обращаться в АЗРК". Рустам Ахметов

Ранее корреспонденты Zakon.kz подготовили обзор цен на социально значимые продукты питания. В нем они выяснили, как изменились цены в различных регионах Казахстана перед Новым годом.