Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцам пообещали не допустить резкого роста цен на продукты перед Новым годом

Казахстанцам пообещали не допустить резкого роста цен на продукты перед Новым годом Фото: Zakon.kz
Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, насколько реально сдерживать цены на продукты питания накануне Нового года, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Ахметов заявил, что перед Новым годом сдерживать цены на продукты питания реально. 

"Да, реально. Задача премьер-министром (Алиханом Смаиловым. – Прим. ред.) поставлена – не более 20% до конца года. То есть у нас сейчас где-то уже порядка 19,6% рост на социально значимые продукты питания. Он поставил задачу, чтобы до новогоднего периода не произошло резкого роста цен на продукты питания, и мы этой задачей сейчас занимаемся". Рустам Ахметов

Спикер отметил, что рост цен сопряжен рядом факторов, в том числе есть экономические предпосылки и есть предпосылки, связанные с незаконными действиями участников рынка.

"Если идет превышение торговой надбавки больше 15%, то необходимо обращаться в акимат, так как они обладают компетенцией возбуждать административные дела и привлекать к ответственности. Но для этого нужно знать цену производителя или поставщика продукции. К сожалению, население об этом не знает". Рустам Ахметов

Есть также, по его словам, возможность провести антимонопольное расследование в случае, когда участники рынка сговорились и подняли цены.

"Если потребитель имеет эти сведения на руках, то он может обращаться в АЗРК".Рустам Ахметов

Ранее корреспонденты Zakon.kz подготовили обзор цен на социально значимые продукты питания. В нем они выяснили, как изменились цены в различных регионах Казахстана перед Новым годом.

Читайте также

24 законопроекта разработает правительство в 2023 году

Сколько будет пенсионеров к 2028 году в Казахстане

Сколько россиян получили разрешение для работы в Казахстане

Мадина Мамырханова
АЗРК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
футболист
Легенда мирового футбола Пеле попрощался с семьей и друзьями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления