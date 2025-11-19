В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наиболее часто употребляются 29 видов товаров.

"А вообще в продуктовой корзине 160 видов товаров. И сейчас в основном растут цены на продовольственные товары не из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). СЗПТ не растут. В этом месяце 0,1% за две недели. Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем", – заверил Жумангарин.

Он подчеркнул, что сейчас дорожают продукты, которые не входят в перечень социально значимых.

"Есть возможность контролировать торговую надбавку и т.д. Но сейчас растут цены на помидоры, огурцы, различные виды мяса, которые в сезон пока не входят. Ну и так далее. Поэтому гречка растет сильно. Хотя она широкого применения не находит, но, тем не менее, как товар она растет достаточно сильно", – добавил Жумангарин.

Ранее вице-премьер поделился планами по ограничению экспорта картофеля.