Общество

В правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 11:14 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наиболее часто употребляются 29 видов товаров.

"А вообще в продуктовой корзине 160 видов товаров. И сейчас в основном растут цены на продовольственные товары не из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). СЗПТ не растут. В этом месяце 0,1% за две недели. Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем", – заверил Жумангарин.

Он подчеркнул, что сейчас дорожают продукты, которые не входят в перечень социально значимых.

"Есть возможность контролировать торговую надбавку и т.д. Но сейчас растут цены на помидоры, огурцы, различные виды мяса, которые в сезон пока не входят. Ну и так далее. Поэтому гречка растет сильно. Хотя она широкого применения не находит, но, тем не менее, как товар она растет достаточно сильно", – добавил Жумангарин.

Ранее вице-премьер поделился планами по ограничению экспорта картофеля.

Азамат Сыздыкбаев
