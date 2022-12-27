Казахстанец изобрел парковочный радар

В Казахстане студент создал отечественный парковочный радар, сообщает Zakon.kz.

Полгода понадобилось магистранту второго курса по специальности "информатика" Адлету Амангелдину для разработки данного устройства. Устройство парктроника изготовлено с помощью ультразвукового датчика для автомобиля.

"Многим автолюбителям известен парковочный радар, так как представляет собой активную систему помощи водителю при парковке, обнаружении урны, высокого бордюра или оставленной тележки. Парктроник с легкостью замечает эти препятствия и своевременно предупреждает о них водителя". Пресс-служба ВКУ имени Сарсена Аманжолова

По словам студента, казахстанцам будет выгоднее покупать отечественный товар, нежели зарубежный.