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Казахстанец изобрел парковочный радар

Казахстанец изобрел парковочный радар Фото: пресс-служба ВКУ имени Сарсена Аманжолова
В Казахстане студент создал отечественный парковочный радар, сообщает Zakon.kz.

Полгода понадобилось магистранту второго курса по специальности "информатика" Адлету Амангелдину для разработки данного устройства. Устройство парктроника изготовлено с помощью ультразвукового датчика для автомобиля.  

"Многим автолюбителям известен парковочный радар, так как представляет собой активную систему помощи водителю при парковке, обнаружении урны, высокого бордюра или оставленной тележки. Парктроник с легкостью замечает эти препятствия и своевременно предупреждает о них водителя". Пресс-служба ВКУ имени Сарсена Аманжолова

По словам студента, казахстанцам будет выгоднее покупать отечественный товар, нежели зарубежный.

Казахстанец изобрел парковочный радар

Фото: пресс-служба ВКУ имени Сарсена Аманжолова

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Анастасия Стативкина
Казахстан
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