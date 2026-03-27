Муж и жена воровали деньги из парковочных автоматов в Германии

В Германии супруги украли из парковочных автоматов монет почти на два млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 40-летний мужчина работал в городской администрации Кемптена и имел доступ к обслуживанию парковочных автоматов, а его 38-летняя супруга помогала ему в этом. Прокуратура начала расследование, когда банк сообщил в полицию о подозрительных поступлениях, похожих на отмывание денег. Пару задержали.

Выяснилось, что супруги опустошали автоматы и перенаправляли деньги на банковские счета или тратили в супермаркетах. За 10 лет они совершили более 800 таких краж.

Оказалось, что минимум у 335 эпизодов краж истек срок давности. Несмотря на это, прокуратура требует полного возмещения похищенных денег. Дело рассматривает региональный суд, а власти города установили на парковочных автоматах новые замки и усилили контроль за их безопасностью.

