#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
Мир

Муж и жена воровали деньги из парковочных автоматов в Германии

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 03:45 Фото: bild.de
В Германии супруги украли из парковочных автоматов монет почти на два млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 40-летний мужчина работал в городской администрации Кемптена и имел доступ к обслуживанию парковочных автоматов, а его 38-летняя супруга помогала ему в этом. Прокуратура начала расследование, когда банк сообщил в полицию о подозрительных поступлениях, похожих на отмывание денег. Пару задержали.

Выяснилось, что супруги опустошали автоматы и перенаправляли деньги на банковские счета или тратили в супермаркетах. За 10 лет они совершили более 800 таких краж.

Оказалось, что минимум у 335 эпизодов краж истек срок давности. Несмотря на это, прокуратура требует полного возмещения похищенных денег. Дело рассматривает региональный суд, а власти города установили на парковочных автоматах новые замки и усилили контроль за их безопасностью.

В марте фабрику Prada ограбили в Италии на сотни тысяч евро.

