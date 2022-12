Голландец Коди Гакпо перешел в "Ливерпуль" после ЧМ-2022

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге.



Однако 23-летний форвард перешел в "Ливерпуль" из голландского "ПСВ". Как передает журналист Фабрицио Романо, нападающий подпишет с "мерсисайдцами" контракт сроком на шесть лет. Без учета бонусов за футболиста заплатят 37 млн фунтов.

Cody Gakpo will travel to England in order to complete medical tests as new Liverpool player. Contract already agreed and signed. 🔴🩺 #LFC



Gakpo spoke to Virgil van Dijk when the official bid was submitted - and he's now set to be unveiled as new LFC player. pic.twitter.com/Xs8o0CCU0U