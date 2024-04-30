Голландец Арне Слот возглавит ФК "Ливерпуль"

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" и "Фейеноорд" (Нидерланды) подписали договор о переходе Арне Слота на должность главного тренера "красных". Об этом официально будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, англичане и голландцы уже подписали все нужные бумаги о переходе 45-летнего специалиста. Осталось только сделать объявление для болельщиков "Ливерпуля" и всей мировой общественности.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.



It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.



All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024

Голландский наставник воссоединится с новой командой только летом, после ухода немецкого тренера Клоппа.

Нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в январе заявил, что намерен уйти со своей должности после завершения текущего сезона. В течение девяти лет он приводил свой коллектив к чемпионским титулам в семи турнирах мирового масштаба.

Именитый немецкий тренер сейчас ведет своих подопечных к очередным медалям в чемпионате АПЛ. Но какого они будут качества, станет известно уже вскоре. За три тура до окончания английского первенства "Ливерпуль" занимает третье место, набрав 75 очков.