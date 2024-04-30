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Голландец Арне Слот возглавит ФК "Ливерпуль"

Футбол Тренер Ливерпуля, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:16 Фото: Instagram/arnslt
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" и "Фейеноорд" (Нидерланды) подписали договор о переходе Арне Слота на должность главного тренера "красных". Об этом официально будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

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Как передает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, англичане и голландцы уже подписали все нужные бумаги о переходе 45-летнего специалиста. Осталось только сделать объявление для болельщиков "Ливерпуля" и всей мировой общественности.

Голландский наставник воссоединится с новой командой только летом, после ухода немецкого тренера Клоппа.

Нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в январе заявил, что намерен уйти со своей должности после завершения текущего сезона. В течение девяти лет он приводил свой коллектив к чемпионским титулам в семи турнирах мирового масштаба. 

Именитый немецкий тренер сейчас ведет своих подопечных к очередным медалям в чемпионате АПЛ. Но какого они будут качества, станет известно уже вскоре. За три тура до окончания английского первенства "Ливерпуль" занимает третье место, набрав 75 очков. 

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