Голландец Арне Слот возглавит ФК "Ливерпуль"

Как передает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, англичане и голландцы уже подписали все нужные бумаги о переходе 45-летнего специалиста. Осталось только сделать объявление для болельщиков "Ливерпуля" и всей мировой общественности.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.



It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.



All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88