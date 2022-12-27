Доллар еще подешевел на торгах 27 декабря

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,62 тенге, снизившись еще на 0,75 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по другим валютам не проводилось.

Курс евро установлен Нацбанком в 489,73 тенге, российского рубля – в 6,74 тенге, китайского юаня – в 66,25 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 488-495 тенге, российские рубли – по 6,2-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 27 декабря.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,04% и составила 84,53 доллара за баррель.





На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,13%, до 79,66 доллара за баррель.

